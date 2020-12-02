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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Esra Sönmezer, dijital bir platformda yayınlanacak olan tarihi dizi 'Kutay' için sete çıktı.

Dizide 'Aybike' karakterini canlandıran Sönmezer, rolü gereği kılıç kullanma ve ata binme eğitimleri aldı.

14 yıldır dövüş sporlarıyla ilgilenen Sönmezer, "Kılıç eğitimleri çok zevkliydi. Zaten profesyonel dövüşçü olduğum için hiç zorlanmadım. Fakat at binmek tahminimden çok daha zormuş. Bir ara attan düştüm. Çok şükür yara almadan kurtuldum" dedi.