35 yaşındaki Sönmezer, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bu süreçte tüm emekçiler gibi biz de ekonomik olarak zorlandık. Tiyatro, sinema salonları ve diziler biz sanatçıların can damarıdır. Bu işlerden ekmek yiyen binlerce insan var. Solanlar daha fazla kapalı kalamazdı. Alınan bu karar çok doğru olmakla birlikte sağlık önlemlerinin alınması gerekiyor.