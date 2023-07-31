31 Ağustos 2015 tarihinde yayın hayatına başlayan ve yaklaşık 8 sezondur hafta içi her gün ATV'de izleyisiyle buluşan Esra Erol'da, geçtiğimiz ay sezon finali yapmıştı. Yaz mevsiminin son günlerine yaklaştığımız günler itibariyle izleyiciler, yeni sezon tarihinin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. İşte, Esra Erol'da yeni sezon tarihi ile ilgili ilk bilgiler...