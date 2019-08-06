06 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, açılan ve kapanan işletme sayılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Temmuz sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısının 22 bin 838 artarak 1 milyon 776 bin 51'e yükseldiği bilgisini veren Palandöken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre, esnaf ve sanatkarlara ait 1 milyon 911 bin 773 iş yeri olduğuna işaret etti. Palandöken, şunları kaydetti:
"Bu dönemde 135 bin 964 iş yeri açılırken 61 bin 390 iş yeri ise kapandı. 49 bin 528 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için terkin ilanları yayımlanmadı. Böylece yılın ilk 7 ayında esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 25 bin 46 arttı. Geçen yılın aynı döneminde 144 bin 981 olan iş yeri açılışları bu yılın aynı döneminde 9 bin 17 azalarak 135 bin 964 oldu. İş yeri açılışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 azaldı."
Palandöken, yılın 7 aylık döneminde iş yeri artışının en çok İzmir'de görüldüğüne dikkati çekerek, "7 ayda İzmir'de iş yeri sayısında 2 bin 913 artış kaydedildi. İzmir'in ardından İstanbul’da iş yeri sayısı 2 bin 882, Antalya’da 2 bin 754, Bursa'da bin 550 ve Muğla'da bin 465 arttı. Öte yandan 7 aylık dönemde iş yeri sayısında en fazla düşüş görülen iller ise 311 ile Yozgat, 231 ile Ordu, 226 ile Malatya, 201 ile Çorum ve 164 ile Mardin oldu." ifadelerini kullandı."
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