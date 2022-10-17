GENÇ GİRİŞİMCİLERİN KREDİ LİMİTLERİ YÜKSELDİ!

Genç girişimlerimizin kredi limitini yükseltiyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya geri ödemesiz 36 vadeli borcunu tasfiye imkanı sağlıyoıruz.



Bakan Nureddin Nebati, Kabine toplantısından çıkan kredi müjdesinden hemen sonra açıklamada bulundu: ''Bu memleket için üreteni desteklemek temel hedefimizdir. Bu kapsamda, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında esnaf ve sanatkarlarımıza toplam 100 milyar lira tutarında kredi kullandıracağız. Esnafımızın hizmetine sunulacak krediler, 60 ay vadeye kadar uygun taksitlerle ve yüzde 7,5 faiz oranı ile kullandırılacaktır. Kredilerin şahıs üst limitlerini de 500 bin liraya yükseltiyoruz. Buna ek olarak, İş yeri Edindirme ve Taşıt Kredi limitini de 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.'' ifadelerini kullandı.