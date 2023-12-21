Esmanur isminin anlamı nedir? Esmanur ismi ne demek, ne anlama gelir?
İsimlerin çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Esmanur adının anlamı hakkında bilgi sahibi misiniz? Esmanur ismi farklı anlamları taşımaktadır. Esmanur adının anlamı ile ilgili detaylar içeriğimizin hemen devamında bulunuyor.
İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Esmanur isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.
ESMANUR ADININ ANLAMI NEDİR?
Esmanur ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Esmanur adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Esmanur isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.
ESMANUR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?
TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Esmanur ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;
ESMANUR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?
Esmanur ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Esmanur adını koymak caizdir.
ESMANUR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?
ESMANUR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ
Esmanur adını taşıyan insanlar inatçı yapıya sahiptirler. Bazen dediğim dedik tavırları ve inatlaşmaları, onları anlaşılmaz bireyler gibi gösterebilir. Aslında çok hoşgörülü ve anlayışlı insanlardır. İkili ilişkilerinde partnerlerine çok değer verirler, ince fikirleri sayesinde gönül almayı çok iyi becerirler. İş yaşamında çalışkandır ve hırslıdırlar. Planlı ve organize şekilde işlerini ilerletirler. Sevdikleri meslekte zirveye ulaşırlar.
ESMANUR İSMİNE BENZER İSİMLER
Esmanur isminde bulunan harf sayısı yedi, hece sayısı üçtür.
Esmanur isminin anagramı
Semanur , Nursema , Mansure
İlk beş harfi ses uyumu olan isimler
Esman
İlk dört harfi ses uyumu olan isimler
Esma , Esmahan , Esmasu , Esmaye
İlk üç harfi ses uyumu olan isimler
Esme , Esmer , Esmeray , Esmira , Esmen , Esmila , Esmet
Son beş harfi ses uyumu olan isimler
Fatmanur , Cemanur , Samanur , Belmanur
Son dört harfi ses uyumu olan isimler
Nisanur , Hiranur , Edanur , Elanur , Beyzanur , Sedanur , İkranur
Son üç harfi ses uyumu olan isimler
Aynur , İlknur , Ayşenur , Öznur , Gülnur , Şennur , Sudenur
İlk ve son iki harfi ses uyumu olan isimler
Esranur , Eslemnur
İlk ve son harfi ses uyumu olan isimler
Ebrar , Ecenur , Ervanur , Ennur , Ester , Ebrunur , Enhar
Esmanur ismi ile uyumlu olan erkek isimleri
Esmen , Atanur , Yaşanur , Onur , Şennur , Sonnur , Zinnur , Zeynur , Esentimur , Emir , Enver , Ebubekir , Ensar , Ender