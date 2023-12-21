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        Haberler Yaşam Esmanur İsminin Anlamı Nedir? Esmanur İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

        Esmanur isminin anlamı nedir? Esmanur ismi ne demek, ne anlama gelir?

        İsimlerin çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Esmanur adının anlamı hakkında bilgi sahibi misiniz? Esmanur ismi farklı anlamları taşımaktadır. Esmanur adının anlamı ile ilgili detaylar içeriğimizin hemen devamında bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 00:33 Güncelleme: 21.12.2023 - 00:33
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        Esmanur isminin anlamı
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        İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Esmanur isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

        ESMANUR ADININ ANLAMI NEDİR?

        Esmanur ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Esmanur adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Esmanur isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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        ESMANUR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

        TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Esmanur ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

        • İsmi ışık saçan, nur isimli.
        • Esma ve Nur sözcüklerinden oluşan bir ad.

        ESMANUR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

        Esmanur ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Esmanur adını koymak caizdir.

        ESMANUR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

        • Türkiye'de Esmanur ismini kullanan 48.467 kişi bulunmaktadır.
        • İstanbul'da Esmanur ismini kullanan 10.839 kişi bulunmaktadır.
        • Ankara'da Esmanur ismini kullanan 2.207 kişi bulunmaktadır.
        • İzmir'de Esmanur ismini kullanan 1.343 kişi bulunmaktadır.

        ESMANUR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Esmanur adını taşıyan insanlar inatçı yapıya sahiptirler. Bazen dediğim dedik tavırları ve inatlaşmaları, onları anlaşılmaz bireyler gibi gösterebilir. Aslında çok hoşgörülü ve anlayışlı insanlardır. İkili ilişkilerinde partnerlerine çok değer verirler, ince fikirleri sayesinde gönül almayı çok iyi becerirler. İş yaşamında çalışkandır ve hırslıdırlar. Planlı ve organize şekilde işlerini ilerletirler. Sevdikleri meslekte zirveye ulaşırlar.

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        ESMANUR İSMİNE BENZER İSİMLER

        Esmanur isminde bulunan harf sayısı yedi, hece sayısı üçtür.

        Esmanur isminin anagramı

        Semanur , Nursema , Mansure

        İlk beş harfi ses uyumu olan isimler

        Esman

        İlk dört harfi ses uyumu olan isimler

        Esma , Esmahan , Esmasu , Esmaye

        İlk üç harfi ses uyumu olan isimler

        Esme , Esmer , Esmeray , Esmira , Esmen , Esmila , Esmet

        Son beş harfi ses uyumu olan isimler

        Fatmanur , Cemanur , Samanur , Belmanur

        Son dört harfi ses uyumu olan isimler

        Nisanur , Hiranur , Edanur , Elanur , Beyzanur , Sedanur , İkranur

        Son üç harfi ses uyumu olan isimler

        Aynur , İlknur , Ayşenur , Öznur , Gülnur , Şennur , Sudenur

        İlk ve son iki harfi ses uyumu olan isimler

        Esranur , Eslemnur

        İlk ve son harfi ses uyumu olan isimler

        Ebrar , Ecenur , Ervanur , Ennur , Ester , Ebrunur , Enhar

        Esmanur ismi ile uyumlu olan erkek isimleri

        Esmen , Atanur , Yaşanur , Onur , Şennur , Sonnur , Zinnur , Zeynur , Esentimur , Emir , Enver , Ebubekir , Ensar , Ender

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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