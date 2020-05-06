Siyah-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerini 12-13-14 Haziran'da başlatacağını duyurmasının ardından takımın, 11 Mayıs Pazartesi günü Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Özer yönetiminde toplanacağı kaydedildi.

Eskişehirspor, son antrenmanını 18 Mart'ta gerçekleştirmişti.