Eskişehirli hayırsever 5 katlı apartmanını depremzedelere açtı

Alanönü Mahallesi Batur Sokak'ta 5 katlı, 11 daireden oluşan boş durumda apartmanı bulunan hayırsever iş adamı Ercan Yavaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu evleri bedelsiz olarak bir yıllığına afetzedelerin kullanımına sundu.

Hatay ve Kahramanmaraş'tan Eskişehir'e gelip apartmana yerleşen 11 aileye eşya konusunda destek olmak için harekete geçen kentteki gönüllüler Burcu Sinem Üret, Tülay İncegönül, Ali Burak Asil ve Cemrenur Biçer de hayırseverlerden beyaz eşya, mobilya ve ihtiyaç duyulan malzemeleri temin etti. Eşyaların da yerleştirilmesiyle aileler tahsis edilen evlerinde yeni bir yaşama başladı.

"DEPREM ADETA SALLAYIP, EVİ YUKARI FIRLATIYORDU"

Odaya gidene kadar birçok kez duvara çarptıklarını ifade eden Neşeli, "Sarsıntı çok şiddetliydi. İki çocuğumun ellerini tuttum. Eşim de yanımdaydı. Dua etmeye başladık. Deprem adeta sallayıp, evi yukarı fırlatıyordu. Çok korktuk. Sarsıntı durur durmaz evden dışarıya çıktık. Başka bir apartmanda oturan ve evleri yıkılan anne ve babamı sırtımda taşıyarak evden çıkarttım. Allah bu acıları kimseye yaşatmasın" dedi.

Neşeli, evlerinin zarar görmesi nedeniyle bir yakınının yaşadığı Eskişehir'e geldiklerini belirterek, Ercan Yavaş'ın tahsis ettiği apartmanın bir dairesinde yaşamaya başladıklarını söyledi.