İlkokul öğretmeninin teşvikiyle başladığı atletizm kariyerine masterler kategorisinde devam eden 66 yaşındaki Babür, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi'nde her gün düzenli olarak ağırlık ve pist antrenmanları yapıyor.
Milli sporcu Babür, Konya'da 30-31 Temmuz'daki Türkiye Master Atletizm Şampiyonası'nda "üç adım atlama", "yüksek atlama" ve "çekiç atma" kategorilerinde altın madalyaların sahibi oldu.
Babür, Yunanistan'ın Selanik kentinde 23-25 Eylül'de gerçekleştirilen 31. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda ise kendisine ait "üç adım atlama" Balkan rekorunu kırıp, "yüksek atlama" kategorisinde derecesini geliştirdi.
Spora başladığı 10 yaşından itibaren 200'ün üzerinde madalya kazanan başarılı atlet, daha iyilerini yapabilmek için çalışmalarına devam ediyor.
Memur emeklisi Ayşe Babür, sporun kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, sağlığı el verdiğince spor yapacağını söyledi.
Konya'daki şampiyonada yüksek atlama kategorisinde kendine ait olan Türkiye rekorunu 1,05 metre ile geliştirdiğini dile getiren Babür, şöyle konuştu:
"Daha sonra Balkan Şampiyonası için hazırlandım. Çalışmamın karşılığını da üç adım atlamada kırdığım Balkan rekoruyla aldım. Üç adım atlamada 6,52 metre atlayarak yeni bir Balkan rekoru kırdım. Yine kendime ait olan rekoru egale ettim. Yüksek atlamada 1,05 metre olan derecemi 1,10 metreye yükselttim. Çekiç atmada da 20,62 metre derecemle Balkan ikincisi oldum. Balkan Şampiyonası'ndan iki altın madalya, bir rekor ve bir gümüş madalyayla döndüm. Sakatlanmadığım sürece rekorlar kırmak için çalışacağım. Atletizmi çok seviyorum. Rekorlarımı daha iyi derecelere taşımak istiyorum."
Babür, Türk sporuna daha iyi hizmet etmek için antrenör eşliğinde çalışmak istediği ifade etti.
Balkan Şampiyonası'nda üç kez çıktığı kürsüde gözyaşlarına hakim olamadığını anlatan Babür, "Çok mutluluk verici bir şey. Ülkem de buna çok sevinmiştir. Kendi rekorlarımı kırdığım için mutluyum." dedi.
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