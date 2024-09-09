Eskişehir'de "Uluslararası Model Uçak Yarışması" düzenlendi
Eskişehir'de düzenlenen "Uluslararası 2 Metre Model Planör Şampiyonası"na 4 farklı ülkeden toplam 27 sporcunun katıldı. Toplam 9 takımın mücadele ettiği yarışmanın dün gerçekleştirilen final uçuşunda "THK Model Uçak" ekibi birinci oldu
Eskişehir'de Türk Hava Kurumu (THK), Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) ve Eskişehir Havacılık Spor Kulübü (ESHAVK) ortaklığında "Uluslararası 2 Metre Model Planör Şampiyonası" düzenlendi.
Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen "Uluslararası 2 Metre Model Planör Şampiyonası"na 4 farklı ülkeden toplam 27 sporcunun katıldı.
9 TAKIM MÜCADELE ETTİ
Şampiyonada, toplam 9 takım mücadele etti. 7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen şampiyonada sporcular, bireysel ve takım olarak dereceye girebilmek için kıyasıya rekabet etti.
BİREYSEL KATEGORİDE İLK ÜÇ
Şampiyonada bireysel kategoride Resul Asabükü birinci, Emre Sağlık ikinci, İlker Nahıncı ise üçüncü oldu.
"THK MODEL UÇAK" EKİBİ BİRİNCİ OLDU
8 Eylül Pazar günü gerçekleşen final uçuşunda yarışan 9 takımın rekabetinde, birinci sırada "THK Model Uçak" ekibi yer alırken, ikinciliği "Team Magic", üçüncülüğü ise "ESHAVK 2" takımı elde etti.
Yarışların ardından THK Model Uçak Müdürü Mehmet Arslan tarafından dereceye giren sporculara ve takımlara ödülleri takdim edildi.