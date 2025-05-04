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        Haberler Spor Futbol Eskişehir'de şampiyonluk kutlamaları! - Futbol Haberleri

        Eskişehir'de şampiyonluk kutlamaları!

        Bölgesel Amatör Lig 6. Grup son haftasında Mersin'de 33 Mezitli Spor'u 1-0 mağlup ederek, 3. Lig'e çıkan Eskişehirspor'da, kentteki taraftarlar, kaval havası ve çiftetelli eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Eskişehir'de taraftarların kutlamaları drone ile havadan görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 18:54 Güncelleme: 04.05.2025 - 18:54
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        Eskişehir'de şampiyonluk kutlamaları!
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        Eskişehirspor, Mersin Stadyumu'nda Mezitli 33 Spor ile karşılaştığı maçı 1-0 kazanarak şampiyon oldu. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden kırmızı-siyahlı ekip, bu galibiyetle 3. Lig'e yükselmeyi başardı. Maçın tek golü, 72. dakikada penaltıdan Necati Önal'dan geldi. Şampiyonluk haberinin Eskişehir'e ulaşmasıyla birlikte büyük bir coşku yaşandı. Daha önce 33 bin 247 taraftarıyla rekor kıran Eskişehirspor taraftarları, "Takımımızı Süper Lig'de görmek istiyoruz" diyerek beklentilerini dile getirdi.

        ESKİŞEHİRLİLER, KAVAL HAVASIYLA ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI

        Takımlarını Eskişehir'e kurulan dev ekranlarda destekleyen taraftarlar, son düdükle adeta kendinden geçti. Kanlıkavak ve Dede Korkut Parkı'nda kurulan dev ekranlardan müsabakayı takip eden Eskişehirspor taraftarı, maçın bitmesinin ardından şampiyonluğu kaval havası ve çiftetelli oynayarak kutladı.

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        "ADIM ADIM SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ"

        Kanlıkavak Parkı'nda kurulan dev ekranda maç izleyen taraftarlardan Yunus Çetin, "Oldum olası Eskişehirspor taraftarıyımdır. Bu şampiyonluk Eskişehir'e çok yakıştı. Her zaman her kulvarda tribünde ve sahada Eskişehirspor en büyüktür. Her zaman tarafların arkasında olmaya devam edeceğiz. Şampiyonluk için her şeye katlandık. İnşallah bundan sonra devam edeceğiz ve adım adım Süper Lig'e çıkacağız" diye konuştu.

        Eskişehirspor taraftarı Ali Kemal Yavaş ise "Sonunda bu bataklıktan çıktık her zaman ve her yerde en büyük Eskişehir" dedi. Taraftarlardan İdil Elit de, "Hepimiz Eskişehirliyiz, bu kadar düşmesine üzülüyorduk. Tekrardan yükselmesi biz taraftarları heyecanlandırıyor. Takımımın kazandığını görmek beni mutlu etti" şeklinde konuştu.

        "ANADOLU TAKIMLARI GERİ DÖNÜYOR"

        Eskişehirspor'un galibiyeti üzerine mutluluğun dile getiren taraftarlardan Ayberk Kaleci, "Çok mutluyuz. Anadolu takımları üst liglere geri dönüyor. Bursaspor geçen haftalarda dönmüştü. Şimdi de Eskişehirspor dönüyor, mutluyuz. Süper Lig eskisi gibi olacak inşallah. Daha fazla Anadolu takımını izlemek istiyoruz. Eskişehirspor'u Süper Lig'de görüp, şampiyon olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

        Eskişehirspor'un kazanmasına çok mutlu olduğunu ifade eden Eskişehirspor taraftarı, "Ben Mersinliyim. Ona rağmen Eskişehirspor'un yenmesini bekliyordum. Mezitli 33 Spor'un herhangi bir iddiası yoktu. Şu an mutluluktan ölmez üzereyiz. İnşallah Eskişehirspor'u Süper Lig'de izlemek istiyorum. Onun tadı çok farklı çünkü. Umarım tekrardan Eskişehirspor'u Süper Lig'de görürüz" dedi.

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