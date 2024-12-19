Eski Galatasaraylı Brezilya'dan ayrıldı!

Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro, sözleşmesi sona eren Mariano'yla yola devam etmeyeceğini açıkladı.

Mariano ise yaptığı açıklamada, bir sezon daha profesyonel olarak futbol oynamak istediğini söyledi.

KULÜBE VEDA ETTİ

Atletico Mineiro'ya veda eden Mariano, "Kulüpte başardığım her şey için Tanrı'ya minnettarım. Atletico'da iyi bir hikaye bıraktığımı düşünüyorum. Burada yaptığımız her şey benim kalbimde kalacak." ifadelerini kullandı.

Atletico Mineiro'da toplamda iki dönem forma giyen Mariano, kulüpte çıktığı 184 maçta 1 gol attı ve 15 asist yaptı.