Her şey bundan tam dört yıl önce ABD'de yapılan bir test ile başladı. Eylül 2015 tarihinde ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) gerçekleştirdiği emisyon testinde, Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in dizel modellerinin emisyon değerleri kağıt üstündeki değerlerden bir hayli yüksek çıktı.

EPA'dan yapılan açıklamada, Alman otomotiv üreticisinin hileli bir yazılım aracılığı ile araçlarının emisyon değerlerini bilinçli olarak düşük gösterdiği kamuoyuna duyuruldu. Volkswagen'in EPA'nın iddiasını kabul etmesi ile tarihe 'dizel skandalı' olarak geçen olayların fitili ateşlenmiş oldu.

O günden bu yana, yer küredeki tüm üreticilerin dizel otomobillerini mercek altına alan yetkililer, benzer yollara başvuran firmalara milyarlarca dolar ceza kesti.

Bu süre zarfında, dizel otomobillerin atmosfere saldığı zehirli gazların yarattığı çevre kirliliği konusunda da küresel bir farkındalık oluştu.

Yerel otoriteler dizel otomobillerin şehirlerine girişlerini yasaklamaya başlarken, üreticiler de dizel motor geliştirmekten vazgeçip çalışmalarını sıfır emisyon üreten elektrikli araçlar üzerinde yoğunlaştırdılar.

Fakat, tüm dünyada milyonlarca adet satılan dizel otomobillerin şehirlere giremeyecek olması beraberinde bir takım soru işaretlerini de getirdi.

Öyle ki, yollarda halen milyonlarca dizel otomobil bulunuyor.

Piyasaya yeni çıkan elektrikli otomobillerin fiyatlarının içten yanmalı motora sahip otomobillere göre bir hayli yüksek olması yüzünden de, güncel emisyon standartlarını sağlamayan dizel otomobil sahibi herkesin aracını elektrikli bir model ile değiştirme imkanı bulunmuyor.

Bu kapsamda, kolları sıvayan Alman otomotiv üreticisi Mercedes, Avrupa'nın büyük kentlerinde ardı ardına yürürlüğe giren dizel yasağına karşı müşterilerine bir çıkış yolu sundu.

İLK ETAPTA EURO 5'LERİ ELDEN GEÇİRECEK

Şirketten yapılan açıklamada, Almanya'daki dizel motorlu Mercedes marka otomobil sahiplerine, otomobillerini yeni emisyon standartlarına uygun hale getirmek için bir güncelleme paketi sunulduğu belirtildi.

Fiyatı 3 bin euro olarak açıklanan söz konusu yenileme operasyonu kapsamında, yollardaki dizel Mercedes modellerinin egzoz filtrelerinin yenilenerek, yasaklardan etkilenmeden şehir merkezlerine girmeye hak kazanmaları hedefleniyor.

Avrupa'daki yerel otoritelerin, otomotiv üreticilerine yollardaki dizel modellerinin egzoz sistemini elden geçirmeleri için bir süredir baskı yaptığı biliniyor.

Aksi halde, mevcut emisyon standartlarını tutturamayan milyonlarca dizel otomobilin kent merkezlerine girememe ihtimali bulunuyor.

Üreticiler ise, yetkililerden dizel otomobillere azot oksit emisyonunu azaltıcı katalizör takılması konusunda mali destek bekliyor.

Mercedes'in attığı adımın da, söz konusu baskıların bir sonucu olduğu söylenebilir.

Markanın egzoz sistemi yenilenecek ilk modellerinin ise Euro 5 normlarına uygun üretilen E220 ve E250 olacağı açıklanıyor.

24 KENTTE YASAKLANDILAR

Almanya'nın Stuttgart, Hamburg, Berlin, Köln, Heidelberg gibi kentlerinde, dizel araçlar bir süredir şehir merkezlerinde belirli noktalara giremiyor.

Aralarında Londra, Milano, Roma, Amsterdam, Madrid, Barselona, Paris, Varşova, Manchester ve Brüksel gibi kentlerin de bulunduğu Avrupa'daki bazı merkezler de, dizel otomobilleri kent merkezlerinden uzak tutmayı hedefliyor.

Avrupa'nın 24 kentinde yakın bir gelecekte yürürlüğe girecek söz konusu yasakların ise, kıta genelindeki 12.6 milyon dizel aracı etkileyeceği bildiriliyor.

Bu noktada, kent merkezlerinde yasaklanan dizel otomobillerin, en son emisyon standartlarını karşılamayan araçlar olduğunu bir kez daha hatırlatalım.

Mercedes'in ardından, diğer üreticilerin de benzer adımlar atması sürpriz olmayacaktır.

Öyle ki, dizellerin Avrupa başkentlerine giremeyecek olmasının etkisiyle önümüzdeki dönemde benzer dönüşümleri uygulayan yeni şirketler de ortaya çıkabilir.

Böyle bir durumda ise, Avrupa'da bir 'dizel egzoz sistemi yenileme' pazarının oluşmasına şahit olabiliriz. Fakat, elektrikli modellerin fiyatlarının ucuzlaması ile birlikte, oluşacak yeni pazarın da çok uzun soluklu olmayacağını söyleyebiliriz.