10 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bazılarımız bir şeylerin ters gitmesi ihtimaline karşı eski cihazlarını yedek olarak saklar. Yeni bir cihaz alan çoğu kişi, eski cihazlarını hediye eder ya da satar. Hangisini tercih ediyorsanız edin, cihazınızı güvenli bir şekilde başkalarına vermeden önce yapmanız gereken bazı temel şeyler var. Siber güvenlik kuruluşu Eset’in Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen’in bu konuda kullanıcılara tavsiyeleri şöyle:
Genel öneri:
Her zaman uymanız gereken en önemli kural, sık sık verilerinizi yedeklemektir. Söz konusu olan akıllı telefonunuzsa verilerinizi buluta ya da bilgisayarınıza yedekleyebilirsiniz. Bilgisayarınızdaki veriler içinse bulut ve harici sürücüyü birlikte kullanabilirsiniz. Size hangisi uygunsa… Ama yedekleme yapmayı kesinlikle ihmal etmeyin, böylece gelecekte ihtiyacınız olabilecek önemli verileri kaybetmemiş olursunuz.
Bilgisayarlar:
Birçok bilgisayar kullanıcısı, sabit disklerini biçimlendirmenin verilerini disk sürücülerinden sildikleri anlamına geldiğini düşünür ama basitçe ifade etmek gerekirse, bu yanlıştır. Siz biçimlendirdikten sonra bile, veriler diskinizden geri alınabilir. Bilgisayarınızdaki verileri silmek, işletim sisteminden işletim sistemine farklılık gösterir.
Mac:
Bir Mac'iniz varsa bu iş oldukça basit ve kolaydır. Disk sürücünüzü silmek için işletim sistemi içindeki ‘Disk İzlencesi‘ (Disk Utility) özelliğini kullanabilirsiniz. Bu araç, ne kadar etraflıca silmek istediğinizi bile belirlemenize olanak tanır.
Windows:
Windows kullanıyorsanız tümleşik disk silme uygulaması yoktur ama kullanabileceğiniz çok sayıda seçenek mevcuttur. Gereksinimlerinize en uygun aracı bulmak için internete göz atabilirsiniz ama bazılarının ücretsiz sürümleri mekanik sabit disklerle çalışır.
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