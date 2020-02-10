Bazılarımız bir şeylerin ters gitmesi ihtimaline karşı eski cihazlarını yedek olarak saklar. Yeni bir cihaz alan çoğu kişi, eski cihazlarını hediye eder ya da satar. Hangisini tercih ediyorsanız edin, cihazınızı güvenli bir şekilde başkalarına vermeden önce yapmanız gereken bazı temel şeyler var. Siber güvenlik kuruluşu Eset’in Türkiye İstanbul Teknik Müdürü Gürcan Şen’in bu konuda kullanıcılara tavsiyeleri şöyle: