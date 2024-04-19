Eski ABD Başkanı Trump'ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi

Eski ABD Başkanı Trump'ın duruşmasının yapıldığı mahkemenin önünde bir kişi kendini ateşe verdi

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın duruşmasının yapıldığı New York'taki mahkemenin önünde bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle kendini ateşe verdi.

Trump'ın duruşmasının devam ettiği Manhattan'daki mahkeme binasının önünde televizyonlar canlı yayınlarına devam ederken bir kişinin kendini ateşe verdiği anlar ekrana yansıdı.

Etrafta bulunan polisler hemen yerde alevler içinde yatan kişiye yangın söndürme cihazlarıyla müdahale etti.

Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumu ve kimliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bir görgü tanığı, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada söz konusu kişinin önce havaya broşür fırlattığını, daha sonra üzerine bir sıvı döküp kendini ateşe verdiğini söyledi.

REKLAM Soyadını açıklamak istemeyen Dave adlı görgü tanığı, adamın birkaç dakika boyunca yandığını ifade etti. Reuters'ın aktardığına göre bir CNN muhabiri, adamın "yanıp kül olduğunu" söyledi. "SUS PAYI" DAVASI Trump hakkında, ilişkide olduğu müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödenmesine ilişkin açılan dava, 15 Nisan'da başladı. Jüri seçimi tamamlandıktan sonra Trump’ın yargılanmasına geçilecek. Uzmanlar, tarafların sunumları ve şahitlerin dinlenmesi ile birlikte yargılamanın 6 ila 8 hafta sürebileceği tahmininde bulunuyor. Bu süreçte Trump'ın da haftada 4 gün mahkeme salonunda yer alması gerektiği belirtiliyor.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.