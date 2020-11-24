Eşitlikçi reklamlar için çalışacaklar

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Reklamlardaki zararlı toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını dönüştürmeyi amaçlayan Unstereotype Alliance Türkiye’nin ilk genel kurul toplantısı, UN Women Türkiye koordinasyonunda, Reklamverenler Derneği ve Reklamcılar Derneği’nin yanı sıra imzacı 13 reklamveren ve paydaşların katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamaya göre, çalışmalarıyla reklam ve medya içeriğini eşitlikten yana değiştirerek dünyaya örnek olmayı hedefleyen oluşumun 2 yıl görev yapacak ilk Yönlendirme Komitesi üyeleri, Reklamverenler Derneği, Reklamcılar Derneği, Eczacıbaşı Holding, Kantar Media ve Unilever Türkiye olarak belirlendi.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında lansmanı gerçekleştirilen Küresel Unstereotype Alliance platformunun Türkiye bölümü, reklamverenlerin ve sektör paydaşlarının koalisyonu ile toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargılara son vererek reklam endüstrisinde değişim yaratmak amacıyla başlattığı çalışmalarına, yeni seçilen Yönlendirme Komitesi ile beraber hız verecek.

Belirlenen çalışma alanları kapsamında stratejik öncelik verilecek konu başlıkları ise toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargılara son verecek farkındalık kampanyaları, gençlere erişim, temel ölçümleme metriklerinin geliştirilmesi ve öz denetim sisteminin oluşturulması şeklinde açıklandı.

'ÇALIŞMALAR YASAL DÜZENLEMENİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR'

Toplantıda katılımcılara seslenen Unstereotype Alliance Türkiye platformunun sözcüsü Ahmet Pura, "Dünya genelinde 900 milyar doları kontrol eden Dünya Reklamverenler Federasyonu WFA’in desteği ile platformun önemli paydaşlarından biri haline gelen Türkiye operasyonunu kurduğumuzda, reklamın toplumu pozitif yönde dönüştürücü etkisini tetikleyecek her çalışmanın sorumluluğunu alacağız demiştik. Reklam sektöründe imza atacağımız toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmaların, ileride farklı sektörlerin ve yasal düzenlemelerin önünü açacağına olan inancımızı da bir kez daha yineliyorum" dedi.

Toplantıda RVD Başkan Yardımcısı Ayşen Akalın ve UN Women Türkiye Ofisi Programlar Yöneticisi Zeliha Ünaldı, Unstereotype Alliance Türkiye’nin kuruluşundan bu yana yapılan çalışmaları ve Yönlendirme Komitesi’nin asli görev alanlarını katılımcılara aktardıktan sonra yapılan oylamada seçilen Eczacıbaşı Holding, Unilever Türkiye ve Kantar Media temsilcilerini tebrik ettiler.