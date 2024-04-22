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        Haberler Gündem Güncel Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari böyle yakalandı

        Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari böyle yakalandı

        İzmir'de firari bir hükümlü, eşi ve 2 çocuğunu evde rehin aldı. Polis ekipleri, teslim olmamak için elinde bıçakla 3 saat direnen ve pencereden kendisini aşağı atmaya çalışan hükümlüyü bir anlık dalgınlığından yararlanarak yakalamayı başardı. Gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 17:24 Güncelleme: 22.04.2024 - 17:29
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          İzmir'in Konak ilçesi Atilla Mahallesi 467. Sokak'ta bulunan bir apartmanda hareketli saatler yaşandı.

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          Kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Yılmaz Dai, eşini ve 2 çocuğunu evinde rehin aldı.

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          İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve özel harekat polislerinin geldiğini fark eden Dai, apartman boşluğuna çıktı.

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          Bu sırada Dai'nin eşi ile 2 çocuğu kontrollü şekilde evden tahliye edildi.

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          Polis, teslim olmamak için elinde bıçakla 3 saat direnen Dai'nin dalgınlığından yararlanıp, müdahale etti.

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          SUÇ KAYDI KABARIK

          Gözaltına alınan Dai, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi. Ayrıca, Dai'nin kasten yaralama ve memura görevi yaptırmamaktan da çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

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          YAKALANMA ANLARI KAMERADA

          Öte yandan Yılmaz Dai'nin, apartman boşluğunda yakalandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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          Görüntülerde, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu ekibin, Dai'yi kaçtığı apartman boşluğunda yakalayarak, düşmemesi için müdahale ettikleri anlar yer alıyor.

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