Eşini ve 2 çocuğunu rehin alan firari böyle yakalandı
İzmir'de firari bir hükümlü, eşi ve 2 çocuğunu evde rehin aldı. Polis ekipleri, teslim olmamak için elinde bıçakla 3 saat direnen ve pencereden kendisini aşağı atmaya çalışan hükümlüyü bir anlık dalgınlığından yararlanarak yakalamayı başardı. Gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 1
İzmir'in Konak ilçesi Atilla Mahallesi 467. Sokak'ta bulunan bir apartmanda hareketli saatler yaşandı.
- 2
Kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Yılmaz Dai, eşini ve 2 çocuğunu evinde rehin aldı.
- 3
İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve özel harekat polislerinin geldiğini fark eden Dai, apartman boşluğuna çıktı.
-
- 4
Bu sırada Dai'nin eşi ile 2 çocuğu kontrollü şekilde evden tahliye edildi.
- 5
Polis, teslim olmamak için elinde bıçakla 3 saat direnen Dai'nin dalgınlığından yararlanıp, müdahale etti.
- 6
SUÇ KAYDI KABARIK
Gözaltına alınan Dai, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi. Ayrıca, Dai'nin kasten yaralama ve memura görevi yaptırmamaktan da çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
-
- 7
YAKALANMA ANLARI KAMERADA
Öte yandan Yılmaz Dai'nin, apartman boşluğunda yakalandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- 8
Görüntülerde, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu ekibin, Dai'yi kaçtığı apartman boşluğunda yakalayarak, düşmemesi için müdahale ettikleri anlar yer alıyor.
- 9
-
- 10