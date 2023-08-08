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Tekel bayi saldırısının ardından gözler tekrar İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olaylara çevrildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Esenyurt'ta da özel baktığımızda geçen seneye göre suçlar yüzde 9 oranında düşmüş. Esenyurt'un nüfusu artmasına rağmen, suç oranı yüzde 9 azaldıysa demek ki bir mücadele var. Asıl olan şu devletin bir kararlılığı var mı yok mu? Devletin, İçişleri Bakanımızın da bütün valilere talimatıdır. Sokak çeteleriyle, adı ne olursa olsun, bu anlamda illegal gruplarla sonuna kadar mücadele edilecek. İster bir kişi olsun ister bin kişi olsun. Asla suç işleyenleri hoş görmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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"ASIL SORUN PLANSIZ KENTLEŞME"

İlçede yaşananlar Habertürk TV'de Haber Hattı programında da ele alındı. Programa katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Sena Alkan'ın sorularını yanıtladı. Bozkurt, ilçede son dönemde yaşanan olaylarla ilgili şunları kaydetti:

"Esenyurt'ta yaşanan olayları ben İstanbul'da Türkiye'de yaşanan olaylardan bağımsız görmüyorum. İlçe 100 bin kişiye düşen suçta birinci değil. İstanbul'da en çok suç işlenen ilçe de değil. Ana sorun niteliksiz, kontrolsüz ve plansız kentleşme. Esenyurt Türkiye'nin en büyük ilçesi ve 1 milyon civarında kayıtlı ve 300 bin de kayıtsız yaşayan misafirimiz var. Bir gerçek var insanlar yaşaması gerektiği şartlarda yaşamıyor. Ben görevi devraldığımda kentle ilgili 2 plan vardı ikisi de iptaldi.

Hiçbir konuda envanter çalışması yapılmamış, plan yapılmamıştı. Bunların sonucu olarak da birçok niteliksiz işlem söz konusu olmuş. Esenyurt Türkiye'nin lojistik olarak da en önemli noktalarından biri. Başlangıçta bir üretim kenti olarak planlanmıştı ama sonra ihtiyacın üzerinde ve niteliksiz konut üretildi. Kontrolsüz bir büyüme söz konusu. Ben göreve geldiğimden bu yana bunları çözmeye çalışıyorum.

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"YAŞANAN OLAYLARI DOĞRU İNCELEMEMİZ GEREKİYOR"

İlçede kendince bir takım çıkar elde etmeye çalışan yapılar gruplar var. Bunları duyuyoruz. Polis arkadaşlar özveriyle çalışıyor ama yetersiz. Kaymakam beyden aldığım bilgi son tekel olayı bu yıl ilçedeki ikinci cinayet. Daha ziyade kapkaç ve hırsızlık olayları yaşanıyor. Bizim yaşanan bu olayları doğru incelememiz gerekiyor. Bu noktada çözüm bulmamız gerekiyor.

Uyuşturucu meselesi de ilçede en önemli sorunlardan biri. Bu noktada gerekli adımların atılması gerekiyor. Uyuşturucuya bulaşan gençlerin de arındırılması rehabilite edilmesi gerekiyor. Biz kendimizce gençlik merkezimizle bu hizmeti veriyoruz.

Ana sorun şu; Türkiye'nin doğru planlanması ve bu planlara sadık kalınması gerekiyor. Ben de plansız bir ilçede belediye başkanlığı yapıyorum ve bu planları onaylatmaya çalışıyorum.