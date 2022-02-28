4938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 3 üncü maddesi uyarınca benzinde kamuoyunda bilinen adıyla Eşel Mobil Sistemi, aynı Kararın 2 nci maddesinde belirlenen ÖTV tutarlarına ulaşılması nedeniyle 1/3/2022 tarihi itibarıyla sona erecek.
2018 yılında başlanan ve yıl sonunda kaldırılan akaryakıtta eşel mobil uygulaması 10 Nisan 2019'dan itibaren yeniden uygulamaya konulmuş ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış devletin alacağı ÖTV'den karşılanıyordu.
Eşel mobil sisteminin kalkmasıyla akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış ve indirimler pompaya doğrudan yansıyacak.
Eşel mobil sistemiyle devletin akaryakıt fiyatlarını sabit tutmak için 2021 sonu itibarıyla feragat ettiği rakam 60 milyar lira seviyesinde.
BENZİNDE ÖTV TUTARLARI ARTIRILDI
Yarından itibaren benzinde ÖTV tutarları artırıldı. 4938 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca maktu ÖTV tutarında yüzde 24 ile yüzde 30 artış yapılacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan cetvele göre 21.12.2021 tarihli kararın yürürlük tarihi 1 Mart 2022. 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı yüzde 24 artışla 2 lira 37 kuruştan, 2 lira 52 kuruşa çıkacak.
98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına yüzde 30 artışla 2 lira 37 kuruştan 2 lira 64 kuruşa yükselecek.
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