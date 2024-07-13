Erzurumda akarsuya düşen araçtaki anne öldü, bebeği kayboldu
Erzurum-Tortum arasında seyreden otomobil heyelan nedeniyle akarsuya savruldu. Sulara gömülen araçta sürücü ve araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, bir kadın ile 8 aylık bebeği ise akıntıya kapıldı. Ekipler yaptıkları çalışma sonucu kadının cansız bedenini olay yerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta buldu. Kaybolan bebeği arama çalışmaları sürüyor
Erzurum'un Tortum ilçesinde heyelan nedeniyle akarsuya düşen hafif ticari araçtaki anne öldü, bebeği kayboldu.
DERE YATAĞINA SÜRÜKLENDİ
Suriye uyruklu Mohamad Tarek Mhabbek’in kullandığı hafif ticari araç, ilçenin Pehlivanlı Mahallesi mevkiinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda akarsuya sürüklendi.
ANNE ÖLDÜ, BEBEK KAYBOLDU!
Sürücü ve araçtaki 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başarırken, bir kadın ile 8 aylık bebeği ise akıntıya kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ekipler yaptıkları çalışma sonucu kadının cansız bedenini olay yerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta buldu.
Kayıp bebeğin bulunması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.