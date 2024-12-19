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        Haberler Gündem Erzurum'da eve ateş açan 3 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Erzurum'da eve ateş açan 3 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da eve tabancayla ateş açtıktan sonra taksiyle kaçan ve polisler tarafından suç aletiyle yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 21:10 Güncelleme: 19.12.2024 - 21:10
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        Eve ateş açan 3 kişi tutuklandı
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        Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi’nde binadaki daireye tabancayla ateş açıldı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. İhbarcıların, şüphelilerin taksi çevirerek olay yerinden uzaklaştığı bilgisini alan ekipler, çalışma başlattı.

        Kaçanların durdurdukları taksiyle irtibata geçen ekipler, şüphelilerin Hilalkent semtindeki eve gittikleri bilgisini aldı.

        Eve düzenlenen operasyonda 3 şüpheli, tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.K, E.T, ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Şüphelilerden F.K'nin 10, E.T'nin 4 ve A.Ö'nün ise 7 suç kaydının olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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