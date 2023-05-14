Erzincan Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Erzincan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Erzincan başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Erzincan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Erzincan seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Erzincan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Erzincan Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 90.01 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:05 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 98 oldu. Erzincan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 86.975 oyla yüzde 59.17 - Kemal Kılıçdaroğlu: 52.674 oyla yüzde 35.83 - Sinan Oğan: 7.079 oyla yüzde 4.82 - Muharrem İnce: 264 oyla yüzde 0.18 oy aldı.



Erzincan 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 86.975 oyla yüzde 59.17Kemal Kılıçdaroğlu: 52.674 oyla yüzde 35.83Sinan Oğan: 7.079 oyla yüzde 4.82Muharrem İnce: 264 oyla yüzde 0.18

Erzincan Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.62 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:05 itibarıyla yüzde 96.9 oranında açıldı. 2023 Erzincan milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 85.601 oyla yüzde 59.58 - Millet İttifakı: 52.763 oyla yüzde 36.73 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.858 oyla yüzde 1.29 - Ata İttifakı: 1.643 oyla yüzde 1.14 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 124 oyla yüzde 0.08 aldı. Saat 22:05 itibarıyla 2023 Erzincan milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 85.601 oyla yüzde 59.58Millet İttifakı: 52.763 oyla yüzde 36.73Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.858 oyla yüzde 1.29Ata İttifakı: 1.643 oyla yüzde 1.14Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 124 oyla yüzde 0.08AK Parti: 54.937 oyla yüzde 38.24CHP: 52.763 oyla yüzde 36.73MHP: 28.076 oyla yüzde 19.54YENİDEN REFAH: 2.073 oyla yüzde 1.44YEŞİL SOL: 1.498 oyla yüzde 1.04ZP: 1.350 oyla yüzde 0.94BBP: 515 oyla yüzde 0.36MEMLEKET: 408 oyla yüzde 0.28TİP: 360 oyla yüzde 0.25AP: 293 oyla yüzde 0.20ANAP: 263 oyla yüzde 0.18GBP: 90 oyla yüzde 0.06HAKPAR: 70 oyla yüzde 0.05GENÇ: 64 oyla yüzde 0.04SOL PARTI: 61 oyla yüzde 0.04MP: 56 oyla yüzde 0.04HKP: 54 oyla yüzde 0.04TKP: 46 oyla yüzde 0.03TKH: 17 oyla yüzde 0.01YP: 15 oyla yüzde 0.01İYİ Parti: 0 oyla yüzde 0.00MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00