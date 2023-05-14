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Erzincan Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Erzincan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için sandık başına gitti. YSK'nın seçimlerle ilgili yayın yasağını kaldırması ile birlikte Erzincan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları gelmeye başladı. 14 Mayıs 2023 Erzincan seçim sonuçları ve önde olan parti ile Cumhurbaşkanı adayı hakkında bilgi edinmek için henüz resmi olmayan sonuçları haberimizden takip edebilirsiniz. Peki, Erzincan seçim sonuçları ile hangi parti ve Cumhurbaşkanı adayı önde? Erzincan genel seçim sonuçları son durum nedir? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs 2023 Erzincan Cumhurbaşkanı seçim sonucu ve milletvekili seçim sonuçları...

Giriş: 14.05.2023 - 22:05 | Güncelleme: ABONE OL
Erzincan Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Erzincan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları
HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Erzincan başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Erzincan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Erzincan seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Erzincan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Erzincan Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 90.01 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:05 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 98 oldu. Erzincan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 86.975 oyla yüzde 59.17 - Kemal Kılıçdaroğlu: 52.674 oyla yüzde 35.83 - Sinan Oğan: 7.079 oyla yüzde 4.82 - Muharrem İnce: 264 oyla yüzde 0.18 oy aldı.

Erzincan 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 86.975 oyla yüzde 59.17

Kemal Kılıçdaroğlu: 52.674 oyla yüzde 35.83

Sinan Oğan: 7.079 oyla yüzde 4.82

Muharrem İnce: 264 oyla yüzde 0.18



Erzincan Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.62 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:05 itibarıyla yüzde 96.9 oranında açıldı. 2023 Erzincan milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 85.601 oyla yüzde 59.58 - Millet İttifakı: 52.763 oyla yüzde 36.73 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.858 oyla yüzde 1.29 - Ata İttifakı: 1.643 oyla yüzde 1.14 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 124 oyla yüzde 0.08 aldı. Saat 22:05 itibarıyla 2023 Erzincan milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:


Cumhur İttifakı: 85.601 oyla yüzde 59.58

Millet İttifakı: 52.763 oyla yüzde 36.73

Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.858 oyla yüzde 1.29

Ata İttifakı: 1.643 oyla yüzde 1.14

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 124 oyla yüzde 0.08

AK Parti: 54.937 oyla yüzde 38.24

CHP: 52.763 oyla yüzde 36.73

MHP: 28.076 oyla yüzde 19.54

YENİDEN REFAH: 2.073 oyla yüzde 1.44

YEŞİL SOL: 1.498 oyla yüzde 1.04

ZP: 1.350 oyla yüzde 0.94

BBP: 515 oyla yüzde 0.36

MEMLEKET: 408 oyla yüzde 0.28

TİP: 360 oyla yüzde 0.25

AP: 293 oyla yüzde 0.20

ANAP: 263 oyla yüzde 0.18

GBP: 90 oyla yüzde 0.06

HAKPAR: 70 oyla yüzde 0.05

GENÇ: 64 oyla yüzde 0.04

SOL PARTI: 61 oyla yüzde 0.04

MP: 56 oyla yüzde 0.04

HKP: 54 oyla yüzde 0.04

TKP: 46 oyla yüzde 0.03

TKH: 17 oyla yüzde 0.01

YP: 15 oyla yüzde 0.01

İYİ Parti: 0 oyla yüzde 0.00

MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00

AB: 0 oyla yüzde 0.00



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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