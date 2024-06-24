Erol Evgin'den coşkulu konser
Erol Evgin, yaz konserleri kapsamında İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi
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Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Kerki Solfej'in düzenlediği yaz konserleri kapsamında İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi.
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3 BİN KİŞİLİK KORO
Sanatçı, sahneye beyaz gömlek ve pantolonun turkuaz renk ceketle kombinlendiği bir takımla çıktı. Evgin, 3 bin hayranından oluşan koro eşliğinde söylediği Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarıyla İzmirli müzikseverlere coşkulu saatler yaşattı.
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MARŞALARLA FİNAL YAPTI
Erol Evgin, gecenin finalini arka arkaya söylediği; '100 Yılda Yüz Akıyla' adlı Cumhuriyet Marşı ve 'İzmir Marşı' ile yaptı.
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