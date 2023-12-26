Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City 1 puana razı oldu!

REKLAM advertisement1

Erol Bulut'un takımı Cardiff, Championship'in 24. haftasında PlyMouth ile karşılaştı.

Cardiff City Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Konuk ekip, 18. dakikada Morgan Whittaker ile öne geçti. Cardiff, 31. dakikada Matt Butcher'in kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı.

Erol Bulut'un takımı 47. dakikada Ahearne Grant ile 2-1 öne geçerken bu gole 66. dakikada Whittaker karşılık verdi. Maçta başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Alınan bu sonucun ardından Cardiff, 34 puana çıktı. Plymouth ise 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Plymouth, Southampton ile karşılaşacak. Cardiff ise Leicester'ı konuk edecek.