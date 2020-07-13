Süper Lig’in 32. Haftasında A.Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Bulut, istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Bir hafta öncesinde 4-1 kazandıkları maçta da iyi oynamadıklarını fakat pozisyonları iyi değerlendirdiklerini hatırlatan Bulut, “ Bugün iyi oynamadığımız gündü. 4-1 kazandığımız maçtaki oyun devam etti. Maça iyi konsantre girmezsen, istekli, arzulu girmezsen, inanmazsan galip gelemezsin. Bugün bunu yaptık.”diye konuştu.

"3 VE 4. SIRADAN UZAKLAŞTIK"

Rakibin ilk yarıda kornerden attığı topu gol olduğunu dile getiren Erol Bulut,“O gülün üzerine yattı. İyi defans yaptı. İkinci yarı bastırdık, uğraştık ama istediğimiz pozisyonları yaratamadık. Nitekim mağlup olduk. Bu mağlubiyet bize 3 ve 4’üncü sıranın oraya ulaşmamız zorlaştı. Sivas galip geldi, yarın Beşiktaş, Malatya ile oynayacak. Biraz oradan uzaklaştık. Önümüzdeki 2 maçı kazanıp kupa finali var oraya iyi konsantre olmamız lazım” ifadelerine yer verdi.