Erkin Koray: Çaldığın ekmeğim ekmek paran olamaz

• Erkin Koray’ın ‘İlla ki’, ‘Deli Kadın’ ve ‘Boşuna’ adlı şarkıları, Devil’s Anvil’ın şarkılarından alıntıladığı iddiaları ortaya atıldı. Koray, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şarkılarının ABD’deki ‘ The America Society of Composers Authors and Puplishers’ adlı meslek birliğinde kendisi adına kayıtlı olduğunu açıkladı.

• Erkin Koray, kariyerinin büyük bölümünü belirsiz olan telif hakları nedeniyle ekonomik zorluk içinde geçirdi.