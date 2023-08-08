Ünlülerin Erkin Koray üzüntüsü

NAZAN ÖNCEL

'Fesuphanallah' demeyen var mıdır içimizde; ya da 'Gönül Salıncağı’na binmeyen, 'Kör olası çöpçüler; aşkımı süpürmüşler' diyen de biz değil miydik? 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' diye de az ağlamadık hani… Hey gidinin Erkin’i hey! Getirin bana o günleri, yakalım bugünleri. Türk rock müziğinin başı sağ olsun. Sevgi saygıyla... Fotoğraf 1996...