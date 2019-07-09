Erkenci Kuş 47. son bölümü izlendi. Büyük bir ilgiyle takip edilen Erkenci Kuş son bölümünde, Sanem ile babasının karşılaşması Sanem'i gözyaşlarına boğuyor. Öte yandan Can ile Sanem'in romantik anları izleyenleri de heyecanlandırdı.

ERKENCİ KUŞ 48. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 47. son bölümünün ardından Erkenci Kuş 48. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Can’la yaşadığı yakınlaşmadan tedirginlik duyan Sanem, onun aniden ortadan kaybolmasıyla endişeye kapılır. Oysa ki Can önemli bir sorunu ortadan kaldırmak için uğraşmaktadır.

Sorunun ortadan kalkmasıyla çok sevinen Sanem, Can’la beraber yeni tanıtım projesi için çalışırken, Can’ın kendisi için ne kadar büyük bir fedakarlık yaptığının farkına varır. Artık problem çözme sırası Sanem’dedir.

Sanem, Can’a hayatında çok değer verdiği bir şeyi geri verir. Can ise bu hediyeyi tek şartla kabul eder ve Sanem’e bir teklifte bulunur. Sanem’in teklifi kabul etmesiyle çok mutlu olan ikiliyi, hayatlarını değiştirecek, herkesi şoke eden bir olay beklemektedir.