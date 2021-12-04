Erken rezervasyon hızlı başladı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine, turizm sektörünün salgına rağmen bu yıl hareketli bir sezonu geride bıraktığını belirtti.
Alınan tedbirler ve önlemlerle güvenli tatil yapmak isteyenlerin Türkiye'yi tercih ettiğini ifade eden Bağlıkaya, yurt dışından daha fazla turisti Türkiye'de ağırlamak için tanıtım çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.
Erken rezervasyon kampanyalarının yaklaşık 2 hafta önce başladığına dikkati çeken Bağlıkaya, "Erken rezervasyon çok iyi gidiyor. Şubat ayının sonuna kadar son hızıyla devam edecek. Mart gibi biraz yavaşlar. Şu anki imkanları ileride yakalamak mümkün olmayacak. Çünkü yurt dışındaki talep de belirgin bir şekilde artmaya devam ediyor. Erken rezervasyonu tavsiye ediyorum. Çünkü çok yakın bir zaman içinde istenilen yerde, zamanda ve şartta yer bulmak mümkün olmayacak." dedi.
Bağlıkaya, erken rezervasyon seçimlerinde de geleneksel turizm merkezlerine talep olduğunu dile getirdi.
2023 İLE BİRLİKTE REKORLAR BAŞLAYACAK
Gelecek yıl ile ilgili beklentinin yüksek olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, "Türkiye'nin 2022 turizm yılı hem yurt dışından hem de yurt içinden gelen turistlerle artışların olacağı bir yıl olacak. Bugünden gözüküyor bu. İnşallah 2022'de 2019 rakamlarını yakalayacağız. 2023'ten itibaren de hep söylediğimiz gibi rekorlarla dolu günlere başlayacağız." dedi.
Turizmde beklentiler, pazarlama teknikleri ve müşteri taleplerinin farklılaştığına işaret eden Bağlıkaya, bu değişimine yanıt vermek üzere sektörün hem kamu hem özel sektör boyutuyla yaptığı hazırlıkları tamamladığını belirtti.
Bağlıkaya, Türk turizminin çıkış yakalamaya çok yakın olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Yeni şartlara çok çabuk uyum sağlayıp tepki veren bir toplumuz. Bu özelliğimizle diğer ülkelerden biraz daha öne çıkmış vaziyetteyiz. Altyapımızın hazır olması ve agresif pazarlama yapımızla rakiplerimizden biraz daha öndeyiz. Dolasıyla 2022'de diğer pazarlara göre daha aktif olacağımızı görüyoruz."
"YENİ YILA HAREKETLİ GİRECEĞİZ"
Yurt dışı seyahatlerinde salgın tedbirlerinden dolayı sıkıntı olduğunu ve vize noktasında bazı konsoloslukların hizmet vermediğini bildiren Bağlıkaya, bu nedenle yurt dışı tur taleplerinin yüksek olmadığını söyledi.
Yurt içinde yıl başında çok ciddi bir hareketlilik beklediklerine işaret eden Bağlıkaya, "Antalya, İzmir ve kış tatil bölgeleri yoğun olacak. Rezervasyonlar iyi. Vatandaşlarımız artık alınan tedbirlerle tatil yapmaktan çekinmiyor. Yılbaşında da bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.
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