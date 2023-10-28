Erik Jensen kansere yakalandı

"KENDİSİ VE AİLESİ İÇİN BÜYÜK BİR BELİRSİZLİK DÖNEMİ"



Tedavi süreci için maddi yardım talep eden ailesi, "Dr. Steven Edwards'ı oynayan 'Erik Jensen'e yeni kanser teşhisi konuldu. Bu kendisi ve ailesi için büyük bir belirsizlik dönemi. Eğer ona bir şeyler göndermek istiyorsanız..." sözleriyle ünlü oyuncuya destek istedi.