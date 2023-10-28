Erik Jensen kansere yakalandı
Erik Jensen'a dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu. Ailesi, ünlü oyuncu için sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı
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'The Walking Dead', 'Mr. Robot' ve 'For Life' gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan oyuncu Erik Jensen, yaklaşık iki yıl önce beyin anevrizmasından mucizevi bir şekilde kurtulmuştu.
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Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden 53 yaşındaki Erik Jensen'e bu kez dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu. Üzücü haberi ünlü oyuncunun ailesi duyurdu.
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"KENDİSİ VE AİLESİ İÇİN BÜYÜK BİR BELİRSİZLİK DÖNEMİ"
Tedavi süreci için maddi yardım talep eden ailesi, "Dr. Steven Edwards'ı oynayan 'Erik Jensen'e yeni kanser teşhisi konuldu. Bu kendisi ve ailesi için büyük bir belirsizlik dönemi. Eğer ona bir şeyler göndermek istiyorsanız..." sözleriyle ünlü oyuncuya destek istedi.
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300 BİN DOLARLIK YARDIM ÇAĞRISI
'Los Angeles Times'ın haberine göre; Erik Jensen'in ailesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında oyuncu için 300 bin dolarlık yardım toplanması gerektiği de açıklandı.
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"BUNU ATLATMAYA KARARLI"
Ayrıca yapılan açıklamada, "Dördüncü evre bir ölüm cezası değildir. Erik Jensen, bunu atlatmaya kararlı. Pozitif kalmak ve doktorlarının bildiği şansı için savaşmak adına inanılmaz derecede sıkı çalışıyor" ifadeleri kullandı.
Fotoğraflar: Instagram