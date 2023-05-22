"ETRAFA VERDİĞİ ZARAR FELAKET DURUMDA"
Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hacer Doğrugüven, Ergene Nehri'nin çok kirliği olduğunu belirterek, "Koku ile etrafa verdiği zarar felaket bir durumda. Maalesef Trakya'mızı, Uzunköprü'müzü mahvediyor. Çıktığı yer çok temiz ama Çerkezköy, Çorlu'dan sonra maalesef çok kirli bir durumda. Ergene, yıllardır temizlenmesi için uğraştığımız halde temizlenmiyor. Yetkililer hiçbir tedbir almıyor. Almadıkları gibi de bizi hastalıklara mahkum ediyorlar. 90'lı yıllardan itibaren her dakika 'tedbir alıyoruz, temizliyoruz' diyerek zaman geçiyor. Siyasiler geliyor, bakıyor ve gidiyor. 'Tamam temizleyeceğiz' diyorlar, sonra da 'Uzunköprü'nün köftesi güzelmiş' deyip, yiyip, gidiyorlar" diye konuştu.