Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD tarafından iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl "Dijital Gelecek" temasıyla gerçekleştirilen Vizyoner Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Ülkemiz için çalışan yatırım yapan, üreten, ihraç eden herkesin başımız üzerinde yeri var.

MÜSİAD bu önemli gücünü ülkemiz ekonomisinin emrine vererek çok önemli bir misyonu yerine getiriyor.

MÜSİAD Global ve MÜSİAD Yerel çatısı altında hayata geçirilen projeler ekonomimize değer katıyor. Bugün MÜSİAD bir sermaye üssü ve veri merkezi haline dönüşmüştür.

Nitelikli insan ihtiyacı her alanda olduğu gibi iş dünyasında da öne çıkıyor. Özellikle gençlerimizi hayata hazırlama bakımından çok önemli. MÜSİAD bu alanda başlı başına bir marka haline gelmiştir.

Türkiye geçmişte dünyadaki yeni yönelimlerin pek çoğunu maalesef kaçırmıştır.

Dünya sanayileşme sürecindeyken biz vatanımızı ve varlığımızı koruma mücadelesi içindeydik.

Teknoloji gelişmesiyle biz yeni devletimizi ayakta tutma derdindeydik.

Menderes ve Özal zamanında yapılan kıpırdamalar kayıplarımızı telafi etmeye yetmedi.

Cumhuriyet tarihimizin en büyük demokrasi ve ekonomi hamlesini başlattık.

Türkiye'ye kelimenin tam anlamıyla çağ atlattık.

Milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek demokrasimiz güçlendirdik.

Devlet millet arasında geçmişte hiç olmadığı kadar yakın ve güçlü bir bütünleşme sağladık. Bu mücadelede attığımız her adımda önümüze engeller çıkarıldı.

Başlattığımız her reform engellenmeye çalışıldı. Ülkemizin önünde yepyeni ufuklar açtık. Yaklaşık 8 yıl önce 2023 hedeflerini açıklarken pek çokları dudak bükmüştü.

Ne yaptılarsa Türkiye'yi hedeflerinden koparmayı başaramadılar.

Geleceğimize güvenle bakıyoruz, umutlarımızı tazeliyoruz. İnşallah 2023 hedeflerimize ulaşacak çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmeleri için güvenli ve müreffeh bir ülke mirası bırakacağız.

Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin hevesini her alandaki başarılarımızla kıracağız. Ülke olarak dünyada ve bölgemizde süren tarihi bir yeniden yapılanma merkezinin tam merkezinde yer alıyoruz.

'BU BÖLGEDE TÜRKİYE'NİN KATKI VERMEDİĞİ HİÇBİR PROJENİN HAYATA GEÇİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

Türkiye'nin içinde olmadığı, rıza göstermediği, katkı vermediği hiçbir projenin bu bölgede hayata geçirilmesi mümkün değildir.

İnancımıza, ahlakımıza vicdanımıza uymayan vicdanımız ve kültürümüzle çelişen hiçbir projenin içinde yer alamadık almayız.

Bizi bu zorlu süreçte düşmanlarımızın attığı taştan ziyade içten atılan güller yaralamıştır.

Herkesin milletimize yar olmasını beklerdik. Maalesef bu konuda sürekli hayal kırıklığına uğruyoruz. Birileri terörist sevicilik yapıyor. Türkiye FETÖ gibi eşine benzerine az rastlanır bir ihanet çetesine karşı mücadele ediyor birileri bunların değirmenine su taşıyor.

Türkiye ekonomisine yönelik saldırıları bertaraf ederken, birileri moral bozmanın peşinde koşuyor.

Kendi ülkelerine gül değil taş atanların yaptıkların işin adı siyaset değil fırsatçılık kör düşmanlıktır.

Dün birisi çıkmış güya Türk tarımının nasıl bittiğini, mahvolduğunu anlatıyor. Tarımdan da ilgisinin alakasının hiç mi ilgisinin olduğunu bilmiyorum. Şereflikoçhisar'daydım, yeri geldiğinde traktöre biniyor çiftçi kardeşlerim nasıl binilir nasıl kullanılır öğrettiler bunu da yapıyoruz.

Söylediği her şey yanlış, kullandığı her rakam yanlış. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçemizin yarısından fazlasını destekleme ödemelerine ayırdığımız halde tam tersini iddia ediyor.

Küçükbaş hayvan sayısını 32 milyondan 50 milyona çıkardık. Önümüzdeki yıl 56 milyona 2023'te 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz.

Rakamları katıp karıştırıp kendince milletin kafasını bulandırmaya çalışıyor.

Türkiye'nin büyümesinden, güçlenmesinden, ileriye gitmesinden rahatsız oluyorlar. Bizi başarısız göstererek öne çıkmanın hesabı içindeler.

Biz 22 milyar destekleme demişiz yapın hesabını kitabını siz daha fazlasını ortaya koyun. Biz küçükbaş hayvan sayısını 50'den 100 milyona çıkaracağız demişiz siz bulun formülünü daha fazlasını taahhüt edin.

Sadece rakam oyunlarıyla sadece laf ebeliğiyle, sadece kafa karıştırmayla uğraştırıyorlar. Heybelerinde millete sunabilecekleri bir şey yok. Biz bu gafillere rağmen hedeflerimize dört elle sarılmaya, ülkemizi büyütmeye güçlendirmeye milletimizin refahını artırmaya devam edeceğiz.

Türkiye'de içi boş meselelerden biri de bor meselesidir. Bor madeni üzerinden komplo teorileri, efsaneler üretildi. Kimse nasıl çıkarılır, nasıl satılır, nasıl değerlenir kimse bu kısma kafa yormadı. Çünkü dertleri emek vererek kazanmak değil afaki hesaplarla milleti kandırmaktı.

'BOR KARBÜRÜ ÜRETİMİNE BAŞLIYORUZ'

Önceden sadece ham madden olan satılan katma değeri çok düşük olan boru aldık işledik, geliştirdik ürüne dönüştürdük. Şimdi de taktik araçlarda, helikopterlerde, uçaklarda, top namlularında, askeri kıyafetlerde zırh olarak kullanılacak olan bor karbürü üretimine başlıyoruz

Dünya bor rezervlerinin yaklaşık 4'te 3'üne sahip olduğumuz için bu üretimi uzun yıllar sürdürme imkanımız var.

Firmalardan fiber hat yatırımlarını hızlandırmalarını istiyoruz.

Dünya bor rezervlerinin yaklaşık 4'te 3'üne sahip olduğumuz için bu üretimi uzun yıllar sürdürme imkanımız var.

TÜRKSAT 5-b'yi 2021 de uzaya yolcu ediyoruz. 2022 yalında TÜRKSAT 6a'yı devreye almış olacağız. Hedefimiz uçtan uca yerli ve milli 5g haberleşme teknolojini 2021 yılında hizmete sunmak. Eksik ve aksaklıklarımız olmakla beraber dijital dünyayı yakalama konusundaki kararlılığımız tamdır.