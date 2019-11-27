Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 35. Toplantısı açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

İSEDAK Başkanı sıfatıyla siz değerli misafirlerimize güzel İstanbul'umuza hoş geldiniz diyorum.

Buradan sizlerin aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize dostlarımıza en derin muhabbetlerimi gönderiyorum.

'TÜM İSLAM DÜNYASINI ARNAVUTLUK'A DESTEĞE ÇAĞIRIYORUM'

Deprem sonrası Arnavutluk Başbakanı'na 'Her türlü yardımı yapmaya hazırız' dedim. Arnavutluk'a yardım konvoylarımız gitmeye devam ediyor. Tüm İslam dünyasını Arnavutluk'a destek olmaya çağırıyorum.

Arnavutluk'ta şehirler harabe halindeydi. Buradan bize düşen bir şey var. Bütün yıkılan binalarla alakalı Arnavutluk'un yanında yer almamız İslam Kalkınma Teşkilatımızın da görevi. Bu bir kardeşlik görevidir.

26 ölü 600 yaralı olduğu bilgisini aldık. Yardım konvoylarımızı Arnavutluk'a gönderdik. Arnavutluk'un çektiği acıyı çok iyi anlıyoruz.

Tüm İslam dünyasını Arnavutluk'a desteğe çağırıyorum.

Pek çok tehditle karşılaşıyoruz. Batı'da yükselen İslam düşmanlığına yenileri ekleniyor.

Neye ve kime hizmet ettiği aşikar olan terör örgütleri camileri, okulları, pazar yerlerimizi kan gölüne çeviriyor.

Gıda açığı bulunan dünyanın düşük gelirli 54 ülkesinden 28'i İslam İşbirliği teşkilatı üyesi.

'ÜZERİMİZE SERİLEN ÖLÜ TOPRAĞINDAN KURTULABİLMİŞ DEĞİLİZ'

İslam alemi terörden iç çatışmalara, cehalete kadar pek çok tehditle yüzleşiyor. Buna Batı'da yabancı düşmanlığı da dahil.

Müslümanlar olarak üzerimize serilen ölü toprağından hala kurtulmuş değiliz. Doğal kaynaklarımız Batı ülkelerini zenginleştiriyor

Aynı ortak paydada buluşamadığımız için uluslararası arenada sözümüz yeterince dinlenmiyor. Adında İslam olan taşeron terör örgütlerinin katlettiği insanlar yine İslam dünyasındadır.

Varil bombaları altında can veren 1 milyon Suriyeli kardeşimiz birilerinin gözünde sadece istatistikten ibarettir.

'BMGK'NIN YAPISI DÜNYA NÜFUSUNUN YAPISI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK DEĞİŞTİRİLMELİ'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil hiçbir örgüt tarafından duyulmuyor bu acılar. Söz konusu Müslüman olunca ölenler sadece birer fotoğraf karesi olarak görülüyor

Adaleti daimi tutmak yerine 5 daimi ülkenin çıkarına ve keyfine göre kararlar alınmaktadır. Tüm insanlığın kaderi konsey üyesi 5 ülkenin insafına terk edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Daimi üyeleri konseyinin birinde halkı Müslüman olan ülke yoktur. Bu adaletsiz sistemin devam etmesi mümkün değil.

Uluslararası güvenlik mimarisinin bir tercih olmaktan çıkmış zorunluluk haline gelmiştir.

Uluslararası toplumun bu gerçeklerle yüzleşmesi elzemdir. 5 daimi üye 15 geçici üye. 15 geçici üyenin içerisinde bir, iki, üç tane halkı Müslüman olan ülke yer alıyor diye kendimizi aldatmayalım

Her şey 5 daimi üyenin hatta bunların bir tanesinin iki dudağı arasında her şey. Kendimizi aldatmayalım. İslam İş birliği Teşkilatı olarak gücümüzü fark edelim ve tavrımızı ona göre belirleyelim

Birleşmiş Milletler Konseyi yapısının yeniden belirlenmesi çağrımı tekrarlamak istiyorum. Siz kardeşlerimi de bu çağrıya destek vermeye davet ediyorum. Bu vahim tablo hepimizin yükünü daha da ağırlaştırmaktadır.

Şahit olduğumuz bir hukuksuzluğu başkaları gibi uzaktan seyredemeyiz.

'YABANCI DÜŞMANLIĞI BATI TOPLUMUNDA VEBA GİBİ YAYILIYOR'

Müslümanlar olarak 21. yy adalet savunucuları olmak zorundayız.

Kardeşliği sadece sözde bırakmamalı teknik, ticari ekonomik, kültürel, sosyal tüm boyutlarıyla hakiki manada hayata geçirmeliyiz.

Kurum, kuruluş, örgütleri en iyi en efektif şekilde kullanmanın yollarını aramalıyız.

Potansiyelimizin farkına varmalıyız.

İSEDAK Dönem Başkanlığı sırasında çok büyük gayret gösterdik. Kudüs'ü Şerif-in hukuki statüsüne saldırılar karşısında hemen harekete geçerek Aralık 2017 ve Mayıs 2018'de iki olağanüstü zirve düzenledik. Filistinli kardeşlerimizin uğradığı zulme tepkimizi İslam İşbirliği Teşkilatı olarak sesimizi İstanbul'dan duyurduk.

Batılı ülkelerin İsrail'i bu derece şımartmaları bilerek veya bilmeyerek gerilimi körüklemekten başka hiçbir işe yaramıyor. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunmaya devam etmekte kararlıyız.

Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar kendi topraklarında Müslümanların ve göçmenlerin tacizi karşısında üç maymunu oynuyor.

Müslümanlara karşı saldırılara karşı ortak bir tavır sergilemezsek korkarım ki Müslüman diasporayı çok daha karanlık bir gelecek beklemektedir.

15 Mart'ın İslamofobiye karşı uluslararası dayanışma günü olarak kabul edilmesi çağrısında bulundum.

İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığımız sırasında desteğini esirgemeyen tüm üye ülkelere şahsım ve ülkem adına şükranlarımı arz ediyorum.

Bu vesile ile 14. zirve ile dönem başkanlığını 2021 yılına kadar üstlenen Suudi Arabistan'a başarılar diliyorum.