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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim'e başvuruların 5 milyonu aştığını açıkladı.

"İLK TEMELİ 25 EKİM'DE ATIYORUZ"

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Başvuru sayısı şimdiden 5 milyona dayanan bu kampanya Türkiye'nin bu zamana kadar yapılmış en büyük konut projesi olacaktır. Milletimiz sosyal konut projemize çok büyük bir teveccüh göstermiştir. Projenin 5 bin konutluk ilk diliminin temelini 25 Ekim'de atıyoruz" dedi.

Başvuruların 14 Eylül'de başladığı proje kapsamında, 81 il ve tüm ilçelerde 2023-28 yılları arasında arasında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yapılacak.

Toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 artı 1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise, 3 bin 780 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile satın alınabilecek.

Projeye toki.gov.tr’den ya da bankalar aracılığıyla 31 Ekim’e kadar başvuruda bulunulabiliyor.

Sosyal Konut Projesi'ne başvurular "şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18-30 yaş arasındaki gençler" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 5 kategoride kabul ediliyor..

TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, iş yerlerine ve konut arsalarına, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvurabiliyor.

ÇİFTÇİLER İÇİN ELEKTRİK FATURASI DÜZENLEMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçiler için yapılan yeni düzenlemeyi duyurdu. Erdoğan, elektrik faturalarının ödemelerinin aylık olarak değil, hasat sonunda yapılabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çiftçilerimize müjdeyi veriyorum. Bundan sonra elektrik faturaları aylık ödenmek yerine hasat sonunda yani ürünler satılıp gelir elde edildiğinde ödenebilecek" dedi.