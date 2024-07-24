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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Erdemir'in Eurobond'una rating kuruluşları notunu verdi - İş-Yaşam Haberleri

        Erdemir'in Eurobond'una rating kuruluşları notunu verdi

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir'in tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond'un kredi notlarını değerlendirdi. Fitch Ratings ve Moody's'in sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdiğini KAP'a açıklayan Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 15:23 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:23
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        Erdemir'in Eurobond'una rating kuruluşları notunu verdi
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        Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirilen ve dört kattan fazla talep gelen Eurobond’una uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da notlarını verdi. OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Erdemir tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir’in 2029 vadeli tahviline sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdi. Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirketin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

        Eurobond kredi notunun kesinleşmesi hakkında Erdemir’den dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şu açıklama yapıldı: “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.06.2024 tarihinde onaylanan, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvilin yurt dışında yatırımcılara satışı 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 750 Milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 23.07.2029, %8,625 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı % 8,375 olan tahvilin satışına ilişkin tutarlar şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.”

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        2021'DEN BU YANA BİR İLK

        Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre uluslararası kredi kuruluşlarının not verdiği Erdemir’in tahvili, yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep gelen Erdemir’in Eurobond ihracı, Türkiye’de özel sektördeki ilk ihraçlar arasında 2024’ün en büyük talebi oldu.

        Erdemir’in tahvil ihracı, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini de taşıyor.

        Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği kaynağı, kredi portföy ortalama vadesini uzatarak bilançosunu daha güçlü hale getirmek ve yatırımlarını finanse etmek için kullanmayı planlıyor.

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