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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Erdemir 60. yılına Özel Endüstri Bölgesi olarak giriyor - İş-Yaşam Haberleri

        Erdemir 60. yılına Özel Endüstri Bölgesi olarak giriyor

        OYAK Maden Metalürji Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir, Özel Endüstri Bölgesi oldu. Erdemir'in 2050 yılında net sıfır emisyon hedefine ulaşmasına katkı sağlayacak kararın, şirketin istihdamına ve yatırımlarına da ivme kazandıracağı belirtiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 14:12 Güncelleme: 29.08.2024 - 14:12
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        Erdemir, Özel Endüstri Bölgesi oldu
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        Erdemir, 29 Ağustos tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Zonguldak Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi. Erdemir, Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesinin sağlayacağı olanaklarla, katma değerli üretimini artırmayı, sektöründe ve dünyada sahip olduğu güçlü konumu ileri taşımayı hedeflediği açıklandı.

        Karadeniz Ereğli’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynayan Erdemir, 60. işletme yılına Özel Endüstri Bölgesi olarak giriyor. Erdemir’in yatırımlarına ve kapasite artış çalışmalarına ivme kazandıracak karar ile şirketin ilk etapta 1000, sonrasında ise 500 kişiye ek istihdam sağlaması planlanıyor.

        NET SIFIR HEDEFİNE DOĞRU

        Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefine katkı verecek şekilde Net Sıfır Yol Haritası’nı 2024 yılı başında açıklayan Erdemir, Özel Endüstri Bölgesi ilan edilmesi ile söz konusu yol haritası kapsamında planladığı kapasite artışı dahil tüm yatırımlarını çok daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilecek.

        Erdemir ve İsdemir, 2030 yılına kadar, baz yıl olarak belirlediği 2022 yılına göre ton başına karbon emisyonunu yüzde 25, 2040 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmayı ve 2050’de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. Avrupa’nın ikinci, dünyanın sekizinci büyük çelik üreticisi olan Türkiye’nin sektördeki önde gelen üreticileri Erdemir ve İsdemir, yeşil dönüşüm uyum çalışmalarıyla çelik sektörüne öncülük etmeye devam ediyor.

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