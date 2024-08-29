Nez ile Rüştü Onur Atilla ayrıldı
Haziran ayında aşk yaşamaya başlayan Nez ile Rüştü Onur Atilla, ilişkilerini noktaladı. Ayrılığı, Nez duyurdu. Rüştü Onur Atilla'nın eski eşinden manidar bir paylaşım geldi
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Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, 2014'te evlendiği Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran'da boşandı. Atilla, yaptığı açıklamada; "2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulüyle sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgiyle büyümeleri tek dileğim... Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
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Rüştü Onur Atilla, boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşadığını duyurmuştu.
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Sürpriz aşk, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.
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Ancak çiftin birlikteliği uzun soluklu olmadı. Nez, Rüştü Onur Atilla ile ayrıldıklarını açıkladı.
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Nez, bir takipçisinin "Onur bey ile hiç paylaşım gelmiyor?" sorusuna şu yanıtı verdi: Herkese yeni güzel başlangıçlar dilerim. Bir süre önce yollarımızı ayırdık.
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Nez, gelen bazı yorumlardan sonra ise "Arkadaşlar, bu kadar abartmaya bence gerek yok. Başlarken ne derece güzelse, ayrılıklar da o derece güzel olabilir. Unutmayın ki her bir bitiş, yeni bir başlangıçtır" dedi.
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Ayrılık haberinden sonra Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi Sinem Ayıldız'dan manidar bir paylaşım geldi: Nereye çıkacağını bildiği yoldan yürümeli insan...