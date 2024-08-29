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        Haberler Gündem Güncel Evden kaçan maymun genç kızı hastanelik etti | Son dakika haberleri

        Evden kaçan maymun genç kızı hastanelik etti

        Çorum'da evden kaçan bir maymun, işe gitmek için caddede yürüyen genç kıza saldırdı. Maymunun dizinden ısırdığı genç kız hastanede tedavi altına alındı. Maymunun yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 12:55 Güncelleme: 29.08.2024 - 17:12
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        • 1

          Çorum'un Buharaevler Mahallesi Buharaevler 3. Cadde'deki bir evden kaçan maymun, işe gitmek için caddeden geçen 19 yaşındaki Buse E.S'ye saldırdı.

          İhbar üzerine caddeye, sağlık görevlileri ile Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        • 2

          Maymunun dizinden ısırması sonucu yaralanan Buse E.S, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

          Burada yarasına pansuman yapılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edildi.

          Bölgeden uzaklaşan maymunun yakalanması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        • 3

          Tekstil atölyesinde çalışan Serttaş, maymunun ısırmasından dolayı çok korktuğunu ve acı çektiğini söyledi.

          Evden çıkıp yürüdüğü sırada önüne bir şey düştüğünü fark ettiğini belirten Serttaş, "Ben önce kedi zannettim. Umursamayıp geçecektim ama bir de baktım ki maymun. Bir anda ayağıma saldırdı ve ısırdı." dedi.

          Apartmandakilerin yardımına koştuğunu dile getiren Serttaş, "Ben aparmana girdim, maymun dışarıda kaldı. Uzun süre ambulansa binemedik. Maymun apartmandaki bir eve girdi ve sonra uzaklaşınca ben de bu sırada ambulansa girdim." diye konuştu.

          Serttaş, maymunun girdiği eve, daha sonra sokaktaki araçlara zarar verdiğini anlattı.

          Hastanede tedavi edildiğini ve rapor alması nedeniyle bugün çalıştığı tekstil atölyesine gitmediğini aktaran Serttaş, maymunun başka insanlara ve çocuklara saldırabileceğini düşünerek, polis merkezine şikayet dilekçesi verdiğini kaydetti.

          Maymunun girdiği evin sakinlerinden Esma Biçer ise maymunun evde 3 bardak kırdığını, sandalyeleri devirdiğini, çocukların oyuncaklarını alıp evden çıktığını anlattı.

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