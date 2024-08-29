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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Warren Buffett'ın şirketi 1 trilyon dolar kulübünde - İş-Yaşam Haberleri

        Warren Buffett'ın şirketi 1 trilyon dolar kulübünde

        Warren Buffett'in CEO'su olduğu Berkshire Hathaway'in piyasa değeri Çarşamba günü ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 09:57 Güncelleme: 29.08.2024 - 09:57
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        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
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        ABD'li milyarder Warren Buffett'in CEO'su olduğu Berkshire Hathaway'in piyasa değeri Çarşamba günü ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı.

        Böylelikle Buffett'ın şirketi; Apple, Nvidia, Microsoft, Google'ın ana şirketi Alphabet, Amazon.com ve Facebook'un ana şirketi Meta Platforms ile birlikte değeri 1 trilyon doları aşan 6 ABD şirketine katıldı.

        Gelişmelerin ardından Berkshire'ın A Sınıfı hisseleri yüzde 0,7 artışla 696 bin 502 dolardan kapandı.

        Daha yaygın olarak tutulan B Sınıfı hisseleri ise yüzde 0,9 artışla 464 bin 59 dolara çıktı.

        Cuma günü 94 yaşına girecek olan Buffett, 1965'ten bu yana Nebraska merkezli Berkshire'ı yönetiyor. Buffett'ın göreve geldiği yıldan bu yana Berkshire hisseleri yüzde 5.600.000'den fazla değer kazandı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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