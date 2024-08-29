Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı! 1 kişi öldü, 2'si ağır 45 yaralı! İşte son durum | Son dakika haberleri

        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 45 yaralı

        İstanbul Sefaköy'de seyir halindeki iki metrobüs çarpıştı. Kazada 1 yolcu yaşamını yitirdi, 2'si ağır 45 yolcu ise yaralandı. İstanbul Valiliği de kazaya ilişkin açıklama yaptı. Kazaya ilişkin, 2 şoför ve 1 denetim amiri gözaltına alındı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.08.2024 - 08:55 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 45 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu 1 yolcu hayatını kaybetti, 2'si ağır 45 kişi yaralandı.

        Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

        1 ÖLÜ, 2'Sİ AĞIR 45 YARALI

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı. Kazada 1 yolcu yaşamını yitirdi, 2'si ağır 45 yolcu yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        REKLAM

        Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.

        Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

        YOLCULAR YÜRÜYEREK DURAKLARA ULAŞMAYA ÇALIŞTI

        Bu arada kazada yara almadan kurtulan yolcular, metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaşmaya çalıştı.

        Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamazken, uzun araç kuyruğu ve yolcu yoğunluğu oluştu.

        Araçların yoldan kaldırılmasının ardından metrobüs trafiği iki yönlü ulaşıma açıldı.

        VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

        "29.08.2024 Perşembe günü saat 08.48’de Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 45 kişi de yaralanmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

        2 ŞOFÖR VE 1 DENETİM AMİRİ GÖZALTINDA

        Küçükçekmece'de metrobüslerin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin, 2 şoför ve 1 denetim amiri gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın arama geçmişi açıklandı
        Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın arama geçmişi açıklandı
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Filistinli film yapımcılarından Hollywood'a açık mektup
        Filistinli film yapımcılarından Hollywood'a açık mektup
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Kuruyan doğa harikası göl otopark oldu!
        Kuruyan doğa harikası göl otopark oldu!
        Yapay zeka hisselerinde düşüş!
        Yapay zeka hisselerinde düşüş!
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        3600 yıllık sır
        3600 yıllık sır
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Habertürk Anasayfa