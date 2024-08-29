Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Brüksel'de

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki AB Konseyi'nde dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, yaklaşık 2 saat süren toplantıda Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra bölgesel meseleler ele alındı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, bir bölümüne Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı toplantıda güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları Ukrayna, Orta Doğu ve Venezuela gibi küresel gündem maddeleri üzerinde istişarelerde bulunmak için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığında Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, yeşil ve dijital çözüm başta olmak üzere Türkiye ve AB arasındaki işbirliğinin ve diyaloğunun artırılması, küresel ve bölgesel sorunlara ortak çözüm arayışları, enerji, terörle mücadele gibi farklı konular masaya yatırılacağını söylemişti.

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VİZE MESELESİ GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda Türkiye'nin, Kıbrıs konusundaki net tutumunu AB tarafına bir kez daha ileteceği belirtilmişti.

Vize meselesinin de ele alınacak başlıklar arasında olduğu ifade edilmişti. Vize süreçlerinde yaşanan sıkıntıların yetkililerle görüşüleceği kaydedilmişti.

BAKAN FİDAN'IN TEMASLARI Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak için bulunduğu Brüksel'de, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya geldi. DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN'IN KATILIMI Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağını anımsatan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Türkiye'nin, AB üyesi bir ülke olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin pozisyonuna ilişkin AB'nin rolünü anlamasının önemli olduğunu" söyledi. Borrell, "Bu durumu çözmenin en iyi yolunun diyalog olduğuna inanıyoruz. Bu kararı almaya ve Türk bakanı davet etmeye izin veren herkese teşekkür ediyorum. (Fidan) bazı bakanlarla ikili görüşme yapacak ve bu görüşmenin AB ve bazı üye devletlerle ilgili konuları ele almak için önemli ve olumlu olmasını umuyorum. Türkiye açısından bu, iyi bir girişim." ifadelerini kullandı. REKLAM