İNSANLAR NE ZAMAN KIYAFET GİYMEYE BAŞLADI?

Bu zor bir sorudur, çünkü kıyafetler taş, kemik ve diğer sert malzemelerden yapılmış eserler kadar dayanıklı değildir. Bunun yerine bilim insanları yaratıcı olmak zorundadır. Bu soruyu cevaplamak için kullanılan kanıtlar birkaç ana kaynaktan gelir; bunlar arasında deri yüzmeye dair kanıt taşıyan kemikler, dikiş iğneleri ve yassı iğneler ve bitler bulunuyor.