Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda Lugano'yu ağırlayacak
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek. İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak
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Beşiktaş - Lugano maçı saat kaçta hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonundan Radu Petrescu yönetecek. Müsabaka, Exxen platformundan yayımlanacak.
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İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Elenen takım ise Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek.
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BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?
Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak. Beraberlikte ise uzatma veya penaltı atışları galibi belirleyecek. Beşiktaş'ın olası mağlubiyetinde ise Lugano gruplara kalacak.
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Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada 3-1 öne geçen Beşiktaş rakibinin peş peşe bulduğu gollere engel olamadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Bu karşılaşma aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon galibiyet alamadığı ilk resmi müsabaka oldu. Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenen 5-0 siyah-beyazlı ekip ligde oynadığı maçlarda da Samsunspor (2-0) ve Antalyaspor'u (4-2) mağlup etmişti.
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MUHTEMEL 11
Mert
- 6
Paulista
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- 7
Emirhan
- 8
Masuaku
- 9
Musrati
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- 10
Gedson
- 11
Rashica
- 12
Rafa Silva
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- 13
Semih
- 14
Immobile