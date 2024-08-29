Böbrekleri korumanın 10 yolu

Bol bol hareket edin

Uzun süre oturmak böbrek hastalığını olumsuz etkiler. Hareket azlığının böbrek sağlığını neden veya nasıl etkilediği henüz tam olarak bilinmese de daha fazla fiziksel aktivitenin böbrek sağlığında önemli faktörler olan kan basıncı ve glikoz metabolizmasının iyileşmesiyle ilişkili olduğu biliniyor. Dolayısıyla yeterli ve düzenli egzersizleri günlük rutininizden eksik etmeyin.