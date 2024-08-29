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        Haberler Sağlık Böbrekleri korumanın 10 yolu | Sağlık Haberleri

        Böbrekleri korumanın 10 yolu

        Böbrek hasarına yol açan nedenler düşünüldüğünde akla hemen ciddi hastalıklar gelse de aslına bakıldığında günlük yaşantıdaki basit ama tehlikeli alışkanların daha büyük bir tehdit olduğunu belirten İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, "Bu alışkanlıkların farkında olmak, böbrek fonksiyonlarını korumanın ve ileride ortaya çıkabilecek daha ciddi komplikasyonları önlemenin ilk adımı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 07:31 Güncelleme: 29.08.2024 - 07:31
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        • 1

          Böbreklerin çeşitli günlük alışkanlıklardan zarar görmeye yatkın karmaşık organlar olduğunu söyleyen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, böbrek sağlığını güçlendirmenin yollarını anlattı.

        • 2

          Aşırı ağrı kesici kullanmaktan kaçının

          Çoğu ağrı kesici ilaç ağrıyı hafifletebilir ancak kişide özellikle böbrek hastalığı varsa böbreklere zarar verebilir. Düzenli ağrı kesici kullanımını azaltın ve asla önerilen dozun üzerine çıkmayın.

        • 3

          Fazla tuzdan kaçının

          Tuz oranı yüksek diyetlerin sodyum oranı da yüksektir, bu da kan basıncını artırabilir ve böbreklere zarar verebilir. Yiyeceklerinizi tuz yerine otlar ve baharatlarla tatlandırın. Biraz sabırla birlikte, zamanla yiyeceklerinizde ilave tuz kullanmamaya alışacaksınız. Ayrıca gizli tuz tüketimine de dikkat edin.

        • 4

          İşlenmiş gıda tüketimini sınırlandırın

          İşlenmiş gıdalar önemli sodyum ve fosfor kaynaklarıdır. Böbrek hastalığı olan birçok kişinin diyetindeki fosforu sınırlaması gerekir. Bazı çalışmalar, böbrek hastalığı olmayan kişilerde bile işlenmiş gıdalardan yüksek fosfor alımının böbrekleri ve kemikleri için zararlı olabileceğini göstermiştir. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarınıza rehberlik etmesi için DASH diyetini benimseyin.

        • 5

          Bol su için

          Yeterli su tüketimi böbreklerin sodyum ve toksinleri vücuttan temizlemesine yardımcı olur. Bol su içmek aynı zamanda böbrek taşlarından kaçınmanın en iyi yollarından biridir.

        • 6

          Böbrek sorunları veya böbrek yetmezliği olanların sıvı alımını kısıtlamaları gerekebilir, ancak çoğu insan için günde 1,5 ila 2 litre su içmek sağlıklı bir hedeftir.

        • 7

          İyi uyuyun

          İyi bir gece uykusu genel sağlık ve böbrekler için son derece önemli. Böbrek fonksiyonu, böbreklerin 24 saat boyunca iş yükünü koordine etmeye yardımcı olan uyku-uyanıklık döngüsü tarafından düzenlenir.

        • 8

          Dengeli beslenin

          Hayvansal proteinler, kanda böbrekler için zararlı olabilecek ve böbreklerin asidi yeterince hızlı atamadığı bir durum olan asidoza neden olabilecek yüksek miktarda asit üretir. Protein; vücudun tüm bölümlerinin büyümesi, bakımı ve onarımı için gereklidir ancak diyet meyve ve sebzelerle birlikte iyi bir denge kurularak tüketilmelidir.

        • 9

          Fazla şekerden uzak durun

          Şeker obeziteye katkıda bulunarak böbrek hastalığının önde gelen iki nedeni olan yüksek tansiyon ve diyabete yakalanma riskini artırır. Ek olarak, şeker genellikle “tatlı” olarak düşünmediğiniz yiyecek ve içeceklere de eklenir. Örneğin sinsi işlenmiş şeker kaynakları olan çeşnilerden, kahvaltılık gevreklerden ve beyaz ekmekten de kaçınmaya özen gösterin. Diyetinize şeker eklenmesini önlemek için paketli ürünler satın alırken içindekiler kısmına dikkat edin.

        • 10

          Sigarayı bırakın

          Sigara içmenin genel sağlığa verdiği zararlar saymakla bitmez ancak böbrekler özelinde böbrek kanseri riskini artırır ve kan damarlarına zarar verir, bu da böbreklere giden kan akışını yavaşlatarak böbrekleri olumsuz etkiler. Ayrıca sigara içmek yüksek tansiyonu tedavi eden bazı ilaçlarla etkileşime geçebilir. Bu da ciddi bir durumdur çünkü kontrolsüz yüksek tansiyon böbrek hastalığının önde gelen nedenlerinden biridir.

        • 11

          Bol bol hareket edin

          Uzun süre oturmak böbrek hastalığını olumsuz etkiler. Hareket azlığının böbrek sağlığını neden veya nasıl etkilediği henüz tam olarak bilinmese de daha fazla fiziksel aktivitenin böbrek sağlığında önemli faktörler olan kan basıncı ve glikoz metabolizmasının iyileşmesiyle ilişkili olduğu biliniyor. Dolayısıyla yeterli ve düzenli egzersizleri günlük rutininizden eksik etmeyin.

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