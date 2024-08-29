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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı

        İstanbul'da UKOME toplantısında 2 bin 500 yeni taksi kararı onaylandı. Kararla birlikte uygulama tabanlı taksiler devreye girecek. Uygulama kapsamında hizmete girecek taksilerin sadece İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı; taksi renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri edebilecek şekilde yapılacağı belirlendi

        Giriş: 29.08.2024 - 08:33 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:28
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        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
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        İstanbul’daki taksi düğümünün çözülmesi için bugün çok önemli bir adım atıldı.

        Bu sabah 10.00’da toplanan UKOME’de 2 bin 500 yeni taksi teklifi onaylandı.

        Biliyorsunuz geçtiğimiz 5 yıl içinde İBB defalarca 5 bin yeni taksi için UKOME’ye tasarı getirmişti fakat her defasında da bu reddedilmişti. Şimdi, İstanbul’daki taksi sayısının artırılması için uzlaşıya varıldı.

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        SADECE APLİKASYONLA

        Bu sabah toplanan UKOME’den de yeni 2 bin 500 taksi kararı onaylandı. Kararla birlikte uygulama tabanlı taksiler devreye girecek.

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        İstanbul Taksiciler Odası da birkaç başlık hariç yeni 2 bin 500 taksiyi kabul etti.

        Peki İstanbul Taksiciler Odası neye itiraz ediyor?

        Bugün UKOME’ye gelecek tasarıda bu yeni taksilerin sadece aplikasyonla hizmet vermesi yer alıyor.

        İstanbul Taksiciler Odası’nın buraya itirazı var fakat buna rağmen yeni taksi kararı bugün UKOME’den çıktı.

        DETAYLAR DA AÇIKLANDI

        DHA'da yer alan habere göre de İBB UKOME Toplantısı, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, İBB'nin 2500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin oy birliğiyle kabulune karar verildi.

        Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı; taksi renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri edebilecek şekilde yapılacağı belirlendi. Uygulama detaylarının İBB Meclisi'nde de görüşülerek, İBB tarafından yürütülecek taksi ihaleleri ve uygulama tarihinin belirleneceği öğrenildi.

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