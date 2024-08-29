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İstanbul’daki taksi düğümünün çözülmesi için bugün çok önemli bir adım atıldı.

Bu sabah 10.00’da toplanan UKOME’de 2 bin 500 yeni taksi teklifi onaylandı.

Biliyorsunuz geçtiğimiz 5 yıl içinde İBB defalarca 5 bin yeni taksi için UKOME’ye tasarı getirmişti fakat her defasında da bu reddedilmişti. Şimdi, İstanbul’daki taksi sayısının artırılması için uzlaşıya varıldı. Bakan Uraloğlu: Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız

SADECE APLİKASYONLA Bu sabah toplanan UKOME’den de yeni 2 bin 500 taksi kararı onaylandı. Kararla birlikte uygulama tabanlı taksiler devreye girecek. REKLAM Başkan İmamoğlu'ndan flaş "taksi" açıklaması! İstanbul Taksiciler Odası da birkaç başlık hariç yeni 2 bin 500 taksiyi kabul etti. Peki İstanbul Taksiciler Odası neye itiraz ediyor?

Bugün UKOME’ye gelecek tasarıda bu yeni taksilerin sadece aplikasyonla hizmet vermesi yer alıyor. İstanbul Taksiciler Odası’nın buraya itirazı var fakat buna rağmen yeni taksi kararı bugün UKOME’den çıktı. DETAYLAR DA AÇIKLANDI DHA'da yer alan habere göre de İBB UKOME Toplantısı, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, İBB'nin 2500 yeni taksinin hizmete alınmasını içeren 'Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'nin oy birliğiyle kabulune karar verildi. Uygulama kapsamında hizmete girecek 2 bin 500 yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamalarıyla hizmet vererek yoldan yolcu alamayacağı, ödemelerin kredi kartı ve İstanbulkart ile alınacağı; taksi renk ve tasarımının yolcuların dijital taksileri edebilecek şekilde yapılacağı belirlendi. Uygulama detaylarının İBB Meclisi'nde de görüşülerek, İBB tarafından yürütülecek taksi ihaleleri ve uygulama tarihinin belirleneceği öğrenildi.