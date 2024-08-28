Başkan İmamoğlu'ndan flaş "taksi" açıklaması!

REKLAM advertisement1

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki taksi sorununu çözmeye yönelik önemli adımlar atıldığını duyurdu. Başkan İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarın ki UKOME toplantısına dikkat çekti.

Taksi sayısını arttırmayı da amaçlayan yeni sistemle ilgili açıklamasında Başkan Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"HAYIRLI KARARLAR ÇIKACAĞINI UMUT EDİYORUM"

"İstanbul’daki taksi sorununun çözümünde önemli bir adım atıyoruz. Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını arttırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı. Yarınki UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar çıkacağını ümit ediyorum."

İstanbul’daki taksi sorununun çözümünde önemli bir adım atıyoruz. Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını arttırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı. Yarınki UKOME toplantısında tüm İstanbul için hayırlı kararlar… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 28, 2024 *Haberin görseli AA'nın arşivinden alınmıştır.