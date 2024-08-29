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        Haberler Gündem Güncel Ölümlü scooter kazasında kusurlu yoldaki sorumlular aranıyor! | Son dakika haberleri

        Ölümlü scooter kazasında kusurlu yoldaki sorumlular aranıyor!

        İstanbul Kadıköy'de yaşayan Hasan Çayan Çetin, gece saatlerinde elektrikli scooterla evine dönüyordu. Sokak ortasında bulunan çukurun üzerinden geçerken dengesini kaybederek düştü. Kafasına darbe alan Çetin, 45 günlük yoğun bakım mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Bilirkişi, yolun bakım ve onarımından sorumlu kuruluşu kusurlu buldu. Savcılık yolun bakımından hangi kişi ya da kurumun sorumlu olduğunu araştıracak. Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberi..

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 29.08.2024 - 16:37 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:37
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        Ölümlü scooter kazasında kusurlu yoldaki sorumlular aranıyor!
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        Feci olay İstanbul Kadıköy’de 13 Ekim 2023 tarihinde meydana geldi. Dünyaca ünlü bir ticaret sitesinde ürün pazarlamacısı olarak çalışan Hasan Çayan Çetin elektrikli scooterıyla evine dönüyordu.

        Kafasına darbe alan Çetin, hastaneye kaldırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 45 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Hasan Çayan Çetin hayatını kaybetti. Ailesinin şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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        Soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişi, olay yerine giderek inceleme yaptı ve rapor hazırladı. Hazırlanan raporda Karayolları Trafik Kanunu’nun 7. ve 10. maddelerinde yer alan "Yolun bakım ve onarımından sorumlu kuruluş, ‘yolda münferit çukur’ kuralını ihlal etmiştir" denildi.

        Başsavcılık şimdi yolun bakım ve onarımdan sorumlu kişi ya da kuruluşları araştıracak. Habertürk’e konuşan Çetin ailesinin avukatı Arda Yamanlar söz konusu ölümlü kazayla ilgili, "Müvekkillerimizden birinin oğlu diğerinin kardeşi Kadıköy’de scooterıyla ilerlerken gece vaktinde yol üzerinde kapatılmayan daha doğrusu asfaltı kötü dökülmüş olan rögar kapağının etrafındaki çukurdan dolayı kaza geçiriyor. Kaza neticesinde aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybediyor. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken bilirkişi raporu düzenlendi. Yolun bakım ve onarımından sorumlu kurum ve kuruluşlara kusur verildi kazanın gerçekleşmesinden dolayı. Bu aşamada bizim talebimiz sorumlu kurum ve kuruluşların tespit edilerek bu kuruluşlarda görevini yerini getirmeyen yolun bakım ve onarımını gerektiği gibi yerine getirmeyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulması olacak. Bu kişilerin ifadesine başvurulmasını ve şüpheli olarak soruşturmaya eklenmelerini talep ediyoruz” dedi.

        KUSUR BELEDİYEDE Mİ YOKSA BAŞKA BİR KURUMDA MI SAVCILIK ARAŞTIRACAK

        Arda Yamanlar şöyle devam etti: “Şu an rögar kapağının üzerinde herhangi bir kurumun ismi yok. Daha doğrusu asfaltı dökmekten sorumlu olan kişi, o kurum mu yoksa belediye mi yoksa başka bir birim mi bu konuda henüz bir inceleme yapmadı savcılık. Zaten bizim talebimiz de bunun incelenmesi.”

        ÇUKURLAR İKİ TEKERLEKLİ ARAÇLAR İÇİN HAYATİ TEHLİKE ARZ EDİYOR

        Yamanlar sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Şehir içinde iki tekerlekli araçların kullanımı son yıllarda çok arttı biliyorsunuz. Bu çukurlar büyük araçlar için belki can ve mal kaybına sebep olmayabilir ancak scooter, motor, bisiklet tarzı araçlar için hayati derecede tehlike arz ediyor. Biz keşke müvekkillerimizin oğlu kardeşi vefat etmeden önce bunlara önlem alınsaydı diye düşünüyoruz. Umarız bundan sonraki yol ve yol bakımından sorumlu kişiler, bunu da göz önünde bulundurarak dikkatli bir şekilde bu işi yaparlar. Sonuç olarak bazı kişilerin hayatını kaybetmesine neden oluyor.”

        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
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        #haberler
        #Hasan Çayan Çetin
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