Oyuncu Ulvi Alacakaptan ise Sevil Üstekin ile aynı dönemde profesyonel oyunculuğa başladıklarını aktararak; "Ben, Dostlar Tiyatrosu'ndaydım. O da LCC'de idi. LCC'den çok büyük oyuncular çıktı. Sevil, onlardan biriydi. Bazı oyuncular ne oynuyorsa seyretmek istersin. Sevil, onlardandı. Doğuştan oyuncuydu. Sessiz şöhretlerden biriydi" şeklinde konuştu.