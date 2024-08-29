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        Haberler Dünya Kremlin'den 'Durov' mesajı: Dava siyasi zulme dönüşmemeli | Dış Haberler

        Kremlin'den 'Durov' mesajı: Dava siyasi zulme dönüşmemeli

        Kremlin, Fransa tarafından kefaretle serbest bırakılan Telegram'ın kurucusunun hala bir Rus vatandaşı olduğunu ve yargılamanın 'siyasi bir işkenceye' dönüşmemesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 12:56 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:56
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        Kremlin: Durov davası siyasi zulme dönüşmemeli
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        Fransa'ya geldikten saatler sonra gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un, bugün gözaltı süresi bittikten sonra hakim tarafından 5 milyon euro kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasının ardından Kremlin'den bir açıklama yapıldı.

        Davayı yakından takip ettiklerini ifade eden Kremlin, Pavel Durov'un davasının siyasi zulme dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

        Durov'un ihtiyacı olan tüm legal savunma imkanına sahip olduğunu ancak gerekirse kendilerinin de destek verebileceğini bildiren Kremlin, "Durov Rusya doğumlu ve hala Rus vatandaşı" açıklamasını yaptı.

        SUÇLAMALAR NE?

        Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov hakkındaki suçlamalar arasında, yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu belirtiyor.

        Beccuau, Durov'un, Organize Suçlarla Mücadele memurları tarafından yapılan ön soruşturmanın ardından 8 Temmuz'da açılan "X" soruşturmasının bir parçası olarak gözaltına alındığını ve Durov hakkında 12 ayrı suçla ilgili araştırma yapıldığını söyledi.

        Durov'un avukatı ise, bir sosyal ağ sahibinin platformda işlenen herhangi bir suçtan sorumlu olduğunu öne sürmenin 'tamamen saçma' olduğunu vurguluyor.

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