"Beşinci aşımı doğal yollarla oluverdim"

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Usta oyuncu Erdal Özyağcılar (74), koronavirüse yakalandı. Hiçbir belirti taşımadığını söyleyen Özyağcılar, haberi sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

"KARANTİNADA OLACAĞIM"

"Merak etmeyin aşılıyım, şahaneyim." diyen sanatçı, takipçilerine "Efendim, ben kovid oldum. Bir hafta 10 gün kadar karantinada olacağım." sözleriyle seslendi.

Erdal Özyağcılar, Berna Laçin ve Gözde Çetiner ile başrolünü paylaştığı ve önümüzdeki 10 gün içerisinde gerçekleşmesi beklenen 'Hoş Geldin Boyacı' isimli tiyatro oyununun gösteriminin ertelendiğini de duyurdu.

"BEŞİNCİ AŞIMI DA DOĞAL YOLLARLA OLUVERDİM"

Ardından son sağlık durumuyla ilgili açıklama da yapan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Kötü haber değil, bir bakıma iyi haber. İki Sinovac, iki Biontec olmuştum. Omicron oldum ve beşinci aşımı da doğal yollarla oluverdim. Grip gibi bir şey ama siz gene de dikkatli olun. Aşılarınızı yaptırın, kutlamaydı mutlamaydı kapalı yerlerden uzak durun. Bir hafta on gün sonra sahnedeyim. Sizlerin yüreğime akan sıcacık sevginizle karşı karşıya olacağım. Geçmiş olsun dileklerini gönderen herkese teşekkürler.